СБУ задержала боевика "Исламского государства" в Одессе

Служба безопасности Украины задержала в Одессе участника международной террористической организации "Исламское государство", который находится в розыске по линии Интерпола.

Об этом информирует пресс-центр СБУ .

Оперативники спецслужбы получили информацию, что на территорию нашего государства нелегально прибыл гражданин одной из стран Центральной Азии, который причастен к терроризму. Установлено, что ранее иностранец прошел подготовку в лагерях террористов на Ближнем Востоке.

В Украине злоумышленник планировал организовать транзитную переправку боевиков из разных стран в ряды "Исламского государства", отмечают в СБУ .

"Во исполнение решения Офиса Генерального прокурора об экстрадиции Службой безопасности Украины задержанный конвоирован и передан компетентным органам страны его происхождения", - говорится в сообщении.

В сентябре СБУ сообщала о