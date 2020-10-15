СБУ задержала боевика "Исламского государства" в Одессе

Иностранец находился в розыске Интерпола.

Служба безопасности Украины задержала в Одессе участника международной террористической организации "Исламское государство", который находится в розыске по линии Интерпола.

Об этом информирует пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы получили информацию, что на территорию нашего государства нелегально прибыл гражданин одной из стран Центральной Азии, который причастен к терроризму. Установлено, что ранее иностранец прошел подготовку в лагерях террористов на Ближнем Востоке.

В Украине злоумышленник планировал организовать транзитную переправку боевиков из разных стран в ряды "Исламского государства", отмечают в СБУ.

"Во исполнение решения Офиса Генерального прокурора об экстрадиции Службой безопасности Украины задержанный конвоирован и передан компетентным органам страны его происхождения", - говорится в сообщении.

В сентябре СБУ сообщала о

задержании боевика "Исламского государства" в Киеве.

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