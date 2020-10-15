СБУ задержала боевика "Исламского государства" в Одессе
Иностранец находился в розыске Интерпола.
Служба безопасности Украины задержала в Одессе участника международной террористической организации "Исламское государство", который находится в розыске по линии Интерпола.
Об этом информирует пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы получили информацию, что на территорию нашего государства нелегально прибыл гражданин одной из стран Центральной Азии, который причастен к терроризму. Установлено, что ранее иностранец прошел подготовку в лагерях террористов на Ближнем Востоке.
В Украине злоумышленник планировал организовать транзитную переправку боевиков из разных стран в ряды "Исламского государства", отмечают в СБУ.
"Во исполнение решения Офиса Генерального прокурора об экстрадиции Службой безопасности Украины задержанный конвоирован и передан компетентным органам страны его происхождения", - говорится в сообщении.
В сентябре СБУ сообщала о
задержании боевика "Исламского государства" в Киеве.