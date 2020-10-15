СБУ предупредила об антитеррористических учениях в Киеве

Фото: ГУ СБУ у м. Києві та Київській області

В пятницу, 16 октября, в Печерском и Деснянском районах Киева пройдут антитеррористические учения.

Об этом информирует пресс-центр управления СБУ в Киеве и Киевской области.

"16 октября Координационная группа Антитеррористического центра при Главном управлении СБУ в г. Киеве и Киевской области при организационной поддержке Штаба АТЦ СБУ совместно с Посольством Государства Израиль проведут масштабные антитеррористические учения. Тренировка пройдет в Печерском и Деснянском районах столицы с участием подразделений Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС и органов государственной власти", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время проведения учений возможно временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность.

СБУ призывает гостей и жителей столицы сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам, должным образом реагировать на законные действия правоохранителей.