В Запорожье СБУ разоблачила на таможне коррупционную схему экспорта зерна на десятки миллионов гривен

Только с одной "отправки" зерна госбюджет недополучал более 1,2 миллиона гривен.

Схему незаконного экспорта зерновой продукции в Евросоюз с минимизацией налоговых платежей разоблачили на одном из таможенных постов Запорожья. Ее наладил руководитель этого поста вместе с несколькими бизнесменами.

Об этом информирует пресс-центр СБУ .

Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2019-2020 годов чиновник за вознаграждение способствовал фирмам-экспортерам в незаконном вывозе зерновой продукции.

"Коммерсанты отмечали в товарно-сопроводительных документах недостоверные данные о стоимости и происхождении товара, таким образом искусственно занижая размер обязательных платежей в госбюджет. Тогда как руководитель таможенного поста «не замечал» этих несоответствий", - говорится в сообщении.

Только с одной "отправки" зерна госбюджет недополучал более 1,2 миллиона гривен. Такие сделки злоумышленники осуществляли ежемесячно до десяти раз, в зависимости от сезонного сбора урожая.

Во время проведения обысков в служебных помещениях и по месту жительства организатора и фигурантов производства правоохранители обнаружили документацию, доказывающую организацию коррупционной схемы. В ходе следственных действий у начальника таможенного поста обнаружена крупная сумма денег в различной валюте, происхождение которой он не смог объяснить.

По материалам Службы безопасности руководителю таможенного поста сообщено о подозрении в совершении преступления по ст. 364 (злоупотребление властью и служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

СБУ инициировала проведение ряда экспертиз и проверок, в ходе которых будет установлена фактическая сумма государственных убытков.

Сейчас проверяется причастность других должностных лиц таможенного поста к коррупционным правонарушениям.