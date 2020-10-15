В Запорожье СБУ разоблачила на таможне коррупционную схему экспорта зерна на десятки миллионов гривен
Только с одной "отправки" зерна госбюджет недополучал более 1,2 миллиона гривен.
Схему незаконного экспорта зерновой продукции в Евросоюз с минимизацией налоговых платежей разоблачили на одном из таможенных постов Запорожья. Ее наладил руководитель этого поста вместе с несколькими бизнесменами.
Об этом информирует пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2019-2020 годов чиновник за вознаграждение способствовал фирмам-экспортерам в незаконном вывозе зерновой продукции.
"Коммерсанты отмечали в товарно-сопроводительных документах недостоверные данные о стоимости и происхождении товара, таким образом искусственно занижая размер обязательных платежей в госбюджет. Тогда как руководитель таможенного поста «не замечал» этих несоответствий", - говорится в сообщении.
Только с одной "отправки" зерна госбюджет недополучал более 1,2 миллиона гривен. Такие сделки злоумышленники осуществляли ежемесячно до десяти раз, в зависимости от сезонного сбора урожая.
Во время проведения обысков в служебных помещениях и по месту жительства организатора и фигурантов производства правоохранители обнаружили документацию, доказывающую организацию коррупционной схемы. В ходе следственных действий у начальника таможенного поста обнаружена крупная сумма денег в различной валюте, происхождение которой он не смог объяснить.
По материалам Службы безопасности руководителю таможенного поста сообщено о подозрении в совершении преступления по ст. 364 (злоупотребление властью и служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
СБУ инициировала проведение ряда экспертиз и проверок, в ходе которых будет установлена фактическая сумма государственных убытков.
Сейчас проверяется причастность других должностных лиц таможенного поста к коррупционным правонарушениям.
Ранее СБУ разоблачила межрегиональную группу по подделке паспортов Евросоюза.