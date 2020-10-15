Денисова рассказала о ходе судебного заседания по делу Маркива в Милане

Суд заслушал речь прокурора и ушел на перерыв.

Денисова рассказала о ходе судебного заседания по делу Маркива в Милане
Фото: Фейсбук Людмили Денісової

В Милане апелляционный суд в деле нацгвардейца Виталия Маркива суд заслушал речь прокурора. Сейчас объявлен перерыв.

Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Людмила Денисова, которая находится в Милане.

Она рассказала, что суд заслушал речь прокурора, рассказавшего о, по его мнению, новых доказательствах подтверждения вины именно Виталия Маркива будто бы в убийстве итальянского журналиста Рокелли. Он сосредоточивает внимание суда на показаниях француза, который уже свидетельствовал и в ходе предварительного следствия, и на судебном заседании.

"Но надо сказать, что наш Виталий держится очень хорошо. Он знает, что невиновен, и уверен в том, что все будет хорошо, что государство и защита его поддержат. И что справедливость есть и будет. Думаю, что каждый из нас сейчас должен поддержать Виталия в том, чтобы он был держался до последнего и был уверен, что Украина своих не покинет!" - заявила Людмила Денисова.

Ранее сообщалось, что итальянский суд принял новый перевод слов Маркива, доказывающих его невиновность.

30-летний старший сержант Национальной гвардии Украины Виталий Маркив отбывает наказание в тюрьме близ Милана после того, как в июле прошлого года суд первой инстанции приговорил его к 24 годам тюрьмы. Он находится под стражей со дня ареста в Болонье 30 июня 2017 года.

В ноябре 2019-го Украина подала апелляцию по делу Маркива. В декабре издание The New York Times написало материал, в котором сообщалось, что итальянский суд использовал фейковые материалы роSSийских и сепаратистских СМИ в деле Маркива.

В январе 2020-го Верховная Рада Украины приняла заявление относительно уголовного преследования Маркива в Италии. Апелляционный суд округа Ломбардия должен был рассмотреть апелляционную жалобу весной 2020 года. Однако рассмотрение апелляции было заблокировано из-за коронавируса.

В мае 2020 года группа Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и Киевского политехнического института в рамках расследования уголовного производства Нацполицией провела в Славянске следственные эксперименты об обстоятельствах гибели итальянского фоторепортера Роккелли и роSSийского переводчика Миронова 24 мая 2014 года. Следственные действия показали, что Маркив непричастен к гибели итальянского фоторепортера. Кроме того, у защиты Маркива есть около 20 свидетелей, бывших непосредственными свидетелями гибели Роккелли и его переводчика - россиянина Андрея Миронова - в мае 2014 года на Донбассе, что указывает на непричастность к трагедии нацгвардейца.

29 сентября в Милане состоялось первое заседание апелляционного суда, но затем оно было перенесено. Украина ожидает для Маркива оправдательного приговора.

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