Убийство Гандзюк: Апелляционный суд отказался изменить меру пресечения Мангеру и Левину

Киевский апелляционный суд отказался изменить меру пресечения заказчику убийства Екатерины Гандзюк главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру и его пособнику Алексею Левину.

Об этом информирует пресс-служба суда.

"15 октября коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционные жалобы, поданные стороной защиты в интересах обвиняемых М. и Л. на постановление Днепровского районного суда города Киева от 20 августа 2020 года, которым обвиняемым М. и Л. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 18 октября 2020 года, без определения размера залога", - говорится в сообщении.

По результатам апелляционного рассмотрения решение Днепровского районного суда города Киева от 20 августа 2020 года оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты, представленные в интересах обвиняемых, - без удовлетворения.

Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне активистку Гандзюк облили концентрированной серной кислотой возле ее дома. 4 ноября она умерла.

По версии следствия, Мангера подозревают в том, что он по предварительному сговору с Левиным организовал нанесение тяжких телесных повреждений Гандзюк, которые привели к ее смерти. Мангера и Левина подозревают в преступлениях по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса. Отмечалось, что Мангер подвергался критике со стороны активистки Гандзюк, и, по убеждению следствия, именно он заказал нападение на нее.

6 июня 2019 года суд вынес приговоры исполнителям нападения на Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Павловский подтвердил вину Мангера в заказе убийства Гандзюк.

В ноябре Мангеру почти вдвое уменьшили залоговую сумму. Адвокаты Мангера настаивали на уменьшении залоговой суммы в связи с переквалификацией дела с заказа убийства на заказ нанесения тяжких телесных повреждений. Они просили снизить ее с 2,5 млн гривен до 148 тысяч грн.

16 июня 2020 года Мангера задержали в Херсоне и под конвоем привезли в Киев во исполнение решения Печерского районного суда Киева . Мангер просил освободить его из-под стражи и настаивал на причастности к убийству генерала СБУ Даниила Доценко, который отказался от прохождения полиграфа.

18 августа в Днепровском райсуде началось первое, подготовительное заседание по вынесению приговора подозреваемым. Левин прибыл в суд полуобнаженным и заявил, что его били.