СБУ поймала на взятке руководителя Ивано-Франковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы

Чиновник требовал 4 тысячи долларов у подчиненного за повышение в должности.

СБУ поймала на взятке руководителя Ивано-Франковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы
Фото: пресслужба СБУ

Служба безопасности Украины задержала на взятке начальника Ивано-Франковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал 4 тысячи долларов у подчиненного за повышение по должности. Для получения денег в качестве посредника руководитель привлек другого работника учреждения", - говорится в сообщении.

Правоохранители во время обысков изъяли всю сумму неправомерной выгоды. Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в сентябре в Ивано-Франковской области работники Нацполиции задержали семерых директоров госпредприятий лесного хозяйства при попытке дать взятку милиционеру. По данным следствия, должностные лица обратились к полицейскому с предложением ежемесячно предоставлять ему денежное вознаграждение за невыявление административных и уголовных правонарушений. Фигурантам грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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