Великобритания также ввела санкции из-за отравления Навального
В МИД Великобритании заявили, что санкции - это четкий сигнал о том, что применение химического оружия влечет за собой последствия и представляет угрозу для международной системы
Великобритания вводит санкции и замораживает счета ответственных за отравление роSSийского оппозиционера Алексея Навального.
Об этом сообщает пресс-служба МИД Великобритании.
"Великобритания вводит санкции в отношении шести человек и одной организации, которые несут ответственность за отравление Алексея Навального веществом типа "Новичок", - говорится в сообщении.
В санкционный список вошли:
- директор ФСБ Александр Бортников
- первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко
- начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин
- заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов
- уполномоченный представитель президента РоSSии в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.
В МИД Великобритании заявили, что санкции - это четкий сигнал о том, что применение химического оружия влечет за собой последствия и представляет угрозу для международной системы, основанной на соблюдении правил и призванной обеспечивать безопасность для всех.
"Вместе с нашими международными партнерами мы привлекаем к ответственности виновных в преступном отравлении Алексея Навального. Любое применение химического оружия РоSSийским государством нарушает международное право. Мы полны решимости привлечь виновных к ответственности", - сказал министр иностранных дел Доминик Рааб.
Напомним, сегодня ЕС официально опубликовал список лиц, на которых наложил санкции из-за отравления Навального. Среди них - директор ФСБ.