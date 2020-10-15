Великобритания также ввела санкции из-за отравления Навального

В МИД Великобритании заявили, что санкции - это четкий сигнал о том, что применение химического оружия влечет за собой последствия и представляет угрозу для международной системы

Великобритания вводит санкции и замораживает счета ответственных за отравление роSSийского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Великобритании.

"Великобритания вводит санкции в отношении шести человек и одной организации, которые несут ответственность за отравление Алексея Навального веществом типа "Новичок", - говорится в сообщении.

В санкционный список вошли:

директор ФСБ Александр Бортников

первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко

Сергей Кириенко начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин

по внутренней политике Андрей Ярин заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов

Алексей Криворучко и Павел Попов уполномоченный представитель президента РоSSии в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

В МИД Великобритании заявили, что санкции - это четкий сигнал о том, что применение химического оружия влечет за собой последствия и представляет угрозу для международной системы, основанной на соблюдении правил и призванной обеспечивать безопасность для всех.

"Вместе с нашими международными партнерами мы привлекаем к ответственности виновных в преступном отравлении Алексея Навального. Любое применение химического оружия РоSSийским государством нарушает международное право. Мы полны решимости привлечь виновных к ответственности", - сказал министр иностранных дел Доминик Рааб.