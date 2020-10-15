Великобритания также ввела санкции из-за отравления Навального

В МИД Великобритании заявили, что санкции - это четкий сигнал о том, что применение химического оружия влечет за собой последствия и представляет угрозу для международной системы

Великобритания также ввела санкции из-за отравления Навального
Фото: instagram.com / @navalny

Великобритания вводит санкции и замораживает счета ответственных за отравление роSSийского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Великобритании.

"Великобритания вводит санкции в отношении шести человек и одной организации, которые несут ответственность за отравление Алексея Навального веществом типа "Новичок", - говорится в сообщении.

В санкционный список вошли:

  • директор ФСБ Александр Бортников
  • первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко
  • начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин
  • заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов
  • уполномоченный представитель президента РоSSии в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

В МИД Великобритании заявили, что санкции - это четкий сигнал о том, что применение химического оружия влечет за собой последствия и представляет угрозу для международной системы, основанной на соблюдении правил и призванной обеспечивать безопасность для всех.

"Вместе с нашими международными партнерами мы привлекаем к ответственности виновных в преступном отравлении Алексея Навального. Любое применение химического оружия РоSSийским государством нарушает международное право. Мы полны решимости привлечь виновных к ответственности", - сказал министр иностранных дел Доминик Рааб.

Напомним, сегодня ЕС официально опубликовал список лиц, на которых наложил санкции из-за отравления Навального. Среди них - директор ФСБ.

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