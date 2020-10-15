В Евросоюзе напомнили Украине о решающем значении независимости НБУ для международной поддержки

Глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас напомнил о важности независимости и профессионального управления Нацбанком.

Соответствующее сообщение появилось сегодня в блоге Маасикаса в Twitter .

"Действительно, сильный, независимый и профессионально управляемый НБУ имеет решающее значение для финансовой стабильности Украины, реформы банковского сектора, инвестиций, экономического развития на пользу украинских граждан и макрофинансовой помощи со стороны ЕС и других международных партнеров", - отметил глава представительства Евросоюза .

Этот текст он разместил над сообщением Посольства США в Украине по поводу озабоченности из-за вынесения выговоров первому заместителю главы НБУ Екатерине Рожковой и заместителю главы НБУ Дмитрию Сологубу.

Indeed. A strong, independent and professionally run @NBUkraine is critical for Ukraine’s financial stability, banking sector reform, investment, economic development to benefit Ukraine's citizens, and macro-financial support from the EU and other international partners. https://t.co/LgppjYHmHA — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) October 15, 2020

Напомним, по информации источников LB.ua , члены совета Национального банка завтра на заседании готовятся рассмотреть вопрос об увольнении первого замглавы НБУ Екатерины Рожковой.

Рожкова и Сологуб - последние заместители нового главы регулятора Кирилла Шевченко, которые выполняли обязанности еще во времена предыдущего главы правления Якова Смолия. Еще три заместителя - Юрий Гелетий, Ярослав Матузка и Алексей Шабан - были назначены уже после вступления в должность Шевченко.

2 октября Совет НБУ объявил недоверие и выговоры Рожковой и Сологубу за их публичные выступления. Позже Рожкова сообщила, что причиной выражения недоверия стали комментарии изданию KyivPost.

Глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что Рожкова и Сологуб нарушили политику "единого голоса". А это могло повредить взаимодействию регулятора с международными партнерами.