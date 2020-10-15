В Евросоюзе напомнили Украине о решающем значении независимости НБУ для международной поддержки
Глава представительства ЕС в Украине прокомментировал выговоры Рожковой и Сологубу.
Матті Маасікас
Фото: delo.ua
Глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас напомнил о важности независимости и профессионального управления Нацбанком.
Соответствующее сообщение появилось сегодня в блоге Маасикаса в Twitter.
"Действительно, сильный, независимый и профессионально управляемый НБУ имеет решающее значение для финансовой стабильности Украины, реформы банковского сектора, инвестиций, экономического развития на пользу украинских граждан и макрофинансовой помощи со стороны ЕС и других международных партнеров", - отметил глава представительства Евросоюза.
Этот текст он разместил над сообщением Посольства США в Украине по поводу озабоченности из-за вынесения выговоров первому заместителю главы НБУ Екатерине Рожковой и заместителю главы НБУ Дмитрию Сологубу.
Indeed. A strong, independent and professionally run @NBUkraine is critical for Ukraine’s financial stability, banking sector reform, investment, economic development to benefit Ukraine's citizens, and macro-financial support from the EU and other international partners. https://t.co/LgppjYHmHA
Напомним, по информации источников LB.ua, члены совета Национального банка завтра на заседании готовятся рассмотреть вопрос об увольнении первого замглавы НБУ Екатерины Рожковой.
Рожкова и Сологуб - последние заместители нового главы регулятора Кирилла Шевченко, которые выполняли обязанности еще во времена предыдущего главы правления Якова Смолия. Еще три заместителя - Юрий Гелетий, Ярослав Матузка и Алексей Шабан - были назначены уже после вступления в должность Шевченко.
2 октября Совет НБУ объявил недоверие и выговоры Рожковой и Сологубу за их публичные выступления. Позже Рожкова сообщила, что причиной выражения недоверия стали комментарии изданию KyivPost.
Глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что Рожкова и Сологуб нарушили политику "единого голоса". А это могло повредить взаимодействию регулятора с международными партнерами.
Глава Совета НБУ Богдан Данилишин, комментируя ситуацию, отметил, что "Нацбанк - это не чья-то отдельная вотчина, которая принадлежит отдельным лицам или кому бы то ни было", а "отдельные должностные лица НБУ, стремясь показать свою особенность и исключительность, пытаются навязывать общественности свои личные взгляды и оценки, которые даже не входят в сферу их служебной компетенции ".Посольство США в Украине выразило обеспокоенность по поводу выговоров заместителям главы НБУ.