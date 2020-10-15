В Николаевском центре, где лечат больных ковидом, проводят обыск из-за ремонта

Руководитель областной организации партии "Наш край" заявил о давлении на их партию.

В Николаевском областном центре лечения инфекционных заболеваний следователи проводят обыск. Пресс-служба областной полиции сообщает, что обыск проходит с целью изъятия официальной документации из-за сообщения о ремонте в медучреждении.

"В результате мониторинга сети интернет была установлена публикация, в которой кандидат на местных выборах сообщил о выполнении ремонтных работ в Николаевском областном центре лечения инфекционных заболеваний", - говорится в сообщении.

Так, по факту публикации полиция начала уголовное производство по ч.3 ст. 160 УК Украины (предоставление избирателям, участникам референдума, юридическим лицам неправомерной выгоды, сопровождаемое предвыборной агитацией).

"В рамках расследования сегодня, 15 октября, полицейские проводят обыск в медучреждении с целью изъятия официальной документации для дальнейшего анализа и исследования", - добавили в полиции.

Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 5 лет.

Руководитель областной организации партии "Наш край" Юрий Кормышкин заявил о давлении на их партию. По его словам, именно его предприятие согласилось помочь больнице с ремонтом во время пандемии коронавируса.

Напомним, 26 августа обыски провели в мэрии Николаева.