В Николаевском центре, где лечат больных ковидом, проводят обыск из-за ремонта

Руководитель областной организации партии "Наш край" заявил о давлении на их партию.

В Николаевском центре, где лечат больных ковидом, проводят обыск из-за ремонта
Фото: inshe.tv

В Николаевском областном центре лечения инфекционных заболеваний следователи проводят обыск. Пресс-служба областной полиции сообщает, что обыск проходит с целью изъятия официальной документации из-за сообщения о ремонте в медучреждении.

"В результате мониторинга сети интернет была установлена публикация, в которой кандидат на местных выборах сообщил о выполнении ремонтных работ в Николаевском областном центре лечения инфекционных заболеваний", - говорится в сообщении.

Так, по факту публикации полиция начала уголовное производство по ч.3 ст. 160 УК Украины (предоставление избирателям, участникам референдума, юридическим лицам неправомерной выгоды, сопровождаемое предвыборной агитацией).

"В рамках расследования сегодня, 15 октября, полицейские проводят обыск в медучреждении с целью изъятия официальной документации для дальнейшего анализа и исследования", - добавили в полиции.

Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 5 лет.

Руководитель областной организации партии "Наш край" Юрий Кормышкин заявил о давлении на их партию. По его словам, именно его предприятие согласилось помочь больнице с ремонтом во время пандемии коронавируса.

Напомним, 26 августа обыски провели в мэрии Николаева.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
И.о. министра образования призвал на две недели перейти на дистанционное обучение по всей странеИ.о. министра образования призвал на две недели перейти на дистанционное обучение по всей стране
Азербайджан обвинил Грецию в подготовке боевиков для участия нагорно-карабахском конфликтеАзербайджан обвинил Грецию в подготовке боевиков для участия нагорно-карабахском конфликте
"Европейская солидарность" заявила о блокировании "Приватбанком" средств на ведение избирательной кампании"Европейская солидарность" заявила о блокировании "Приватбанком" средств на ведение избирательной кампании
Вакцинация от COVID-19 будет бесплатной для канадцев, - ТрюдоВакцинация от COVID-19 будет бесплатной для канадцев, - Трюдо
Бюджет-2021: в проект депутаты предложили почти 2,5 тыс. поправокБюджет-2021: в проект депутаты предложили почти 2,5 тыс. поправок
Блок рекламы


Похожие новости
ЕС официально опубликовал список лиц, на которых наложил санкции из-за отравления НавальногоЕС официально опубликовал список лиц, на которых наложил санкции из-за отравления Навального
В Киеве полиция открыла производство из-за антисемитских надписей у Офиса президентаВ Киеве полиция открыла производство из-за антисемитских надписей у Офиса президента
ЕС согласовал санкции в отношении шести лиц и одной компании из-за отравления Навального, РФ обещает зеркальный ответЕС согласовал санкции в отношении шести лиц и одной компании из-за отравления Навального, РФ обещает зеркальный ответ
КПВВ "Станица Луганская" из-за коронавируса временно прекращает пропуск людейКПВВ "Станица Луганская" из-за коронавируса временно прекращает пропуск людей
В Одессе учительница довела пятиклассницу до слез из-за украинского языка на уроке, ее уволятВ Одессе учительница довела пятиклассницу до слез из-за украинского языка на уроке, ее уволят
Нардеп "Слуги народа" Качура подал в суд на коллегу по фракции Богуцкую из-за поста о "тупом сапоге"Нардеп "Слуги народа" Качура подал в суд на коллегу по фракции Богуцкую из-за поста о "тупом сапоге"
ЕС на год продлил санкции против россиян из-за отравления СкрипалейЕС на год продлил санкции против россиян из-за отравления Скрипалей
Хохштайн покинул Наблюдательный совет "Нафтогаза" из-за "нарастающего саботажа коррумпированных сил"Хохштайн покинул Наблюдательный совет "Нафтогаза" из-за "нарастающего саботажа коррумпированных сил"
В ВСУ назвали количество больных COVID-19 среди военныхВ ВСУ назвали количество больных COVID-19 среди военных
Суд отказал мэру Черкасс в иске против Зеленского из-за слов о "бандите"Суд отказал мэру Черкасс в иске против Зеленского из-за слов о "бандите"
Последние новости
Подгружаем последние новости