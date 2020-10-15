В Офисе президента назвали все пять вопросов опроса Зеленского

Среди них - сокращение количества народных депутатов до 300 и легализация каннабиса.

В Офисе президента Владимира Зеленского озвучили список вопросов, которые войдут в Всеукраинский опрос 25 октября.

Об этом изданию "Новое время" рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк.

По его словам, пять вопросов выглядят так:

1. Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?

2. Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?

3. Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?

4. Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях - для уменьшения боли у тяжелых больных?

5. Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?

При этом Подоляк отметил, что по пятому вопросу еще продолжаются обсуждения.

По данным источников LB.ua , опросный лист будет распечатан на офсетной бумаге с плотностью 80г/м2. Также готовятся 30 тыс. урн для их сбора.

Отметим, что 4 февраля Верховная Рада приняла проект постановления №1017 / П1 о предварительном принятии законопроекта, который предусматривает сокращение количества депутатов с 450 до 300.

Напомним, президент Зеленский объявил о проведении всеукраинского опроса в день выборов. Он отметил, что это будут "пять важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами, о том, что раньше у нас никогда не спрашивали". Первый вопрос Зеленский озвучил 14 октября, остальные четыре - по одному в каждый следующий день.

В Комитете избирателей Украины отметили, что проведение всенародного опроса в день голосования не предусмотрено Избирательным кодексом Украины. В Офисе президента сообщили, что анонсированный опрос не будет иметь прямых юридических последствий.

Спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что выделение дополнительных средств на проведение опроса не предвидится.