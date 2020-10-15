Представитель ОРДЛО в ТКГ Гармаш прокомментировал "вопрос Зеленского" о свободной экономической зоне на Донбассе

Гармаш считает, что вопрос "действенной реинтеграции" фактически поставлен в зависимость от предвыборных манипуляций.

Представитель ОРДЛО в ТКГ Гармаш прокомментировал "вопрос Зеленского" о свободной экономической зоне на Донбассе
Фото: facebook.com/sergiy.garmash

Представитель ОРДЛО в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш считает вопрос президента Украины Владимира Зеленского о свободной экономической зоне на Донбассе "предвыборной провокацией".

Об этом он заявил в Facebook.

"Это похоже на предвыборную провокацию: сначала сделать контроверсионное заявление, а затем дать ему вполне приемлемое объяснение. Да, СЭЗ на свободной территории Донбасса нужна, потому что территория экономически деградирует, а люди уезжают - мотивация, опубликованная Офисом президента, вполне понятна и приемлема. Жаль, что ее опубликовали через полтора часа после самого заявления Зеленского. То есть, нам дали сначала поволноваться, а затем, типа, успокоили", - написал Гармаш.

По его словам, это ощущается как манипуляция.

"Почувствовал себя объектом манипуляций. Но даже не в этом дело. Офис президента пишет: " Создание на Донбассе, на свободной части, специальных экономических условий существенно повлияет на темпы и концепции эффективной реинтеграции. Конечно, если это поддержат украинцы". А если не поддержат? Вопрос "действенной реинтеграции" фактически поставлен в зависимость от предвыборных манипуляций политических сил, участвующих в выборах. А они умеют запутать избирателя", - отметил Гармаш.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский озвучил второй вопрос общенационального опроса, который пройдет 25 октября. Его интересует, поддерживают ли украинцы свободную экономическую зону на Донбассе.

Офис президента дал разъяснения и перечислил преимущества свободной экономической зоны, однако не упомянул ни возможного недостатка.

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