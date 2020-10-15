?Зеленский подписал указ о передаче сельхозземель из государственной собственности в коммунальную

Президент подчеркнул, что из-за отсутствия рынка земли стоимость одного гектара в Украине - одна из самых низких в Европе.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о передаче земель сельскохозяйственного назначения из государственной собственности в коммунальную.

Об этом он заявил, выступая на земельном форуме "Земля - народу" на Черниговщине.

Президент подчеркнул, что отсутствие рынка земли привело к тому, что стоимость одного гектара земли в Украине - одна из самых низких в Европе.

"Для большинства украинцев иметь свою землю, работать на ней и распоряжаться ею было и есть жизненно важным. Но, к сожалению, долгое время эта возможность была фейковой. Слова из Конституции о том, что земля является собственностью украинского народа, были лозунгом на бумаге и не работали в жизни...", - сказал Зеленский.

Он отметил, что 26 октября 2020 года все новообразованные общины должны получить землю в коммунальную собственность и смогут использовать средства от землепользования для своего развития. В целом, по его словам, местное самоуправление получит в собственность более 2 млн гектаров земли.

Зеленский также отметил, что законодательство запрещает продажу земель коммунальной собственности.

"Мы обещали украинцам дать реальное право собственности украинцев на свою землю... Сегодня я подписываю указ о мерах по передаче земель сельскохозяйственного назначения из государственной в коммунальную собственность", - отметил президент и подписал документ.

Напомним, в апреле Зеленский подписал закон о рынке земли ("О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения" № 552-IX), который Верховная Рада приняла ночью 31 марта 2020 года 259 голосами.

Отмену моратория на продажу земли поддержали депутаты фракций "Слуга народа", "Европейская Солидарность", "Голос" и группа "Доверие". После принятия закона другие депутаты зарегистрировали 13 предложений об отмене результатов голосования. Эти проекты были обязательными для рассмотрения, поэтому спикер парламента Дмитрий Разумков не имел права направлять соответствующие законы на подпись президенту.

13 апреля предложения поставили на голосование, но ни один из проектов не набрал необходимого количества голосов. В тот же день Рада на внеочередном заседании разблокировала подписание этого законопроекта.