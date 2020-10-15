Евросоюз наложил санкции на "повара Путина" Пригожина

Они касаются связи Пригожина с ЧВК "Вагнер", которая поставляла вооружения в Ливию.

Евросоюз наложил санкции на "повара Путина" Пригожина
Евгений Пригожин
Фото: zampolit.com

Европейский Союз наложил санкции на "повара Путина", бизнесмена Евгения Пригожина. Они наложены в связи с поставкой вооружения в Ливию.

Решение о внесении в санкционный список опубликовано Официальным журналом ЕС.

"Совет остается глубоко обеспокоенным ситуацией в Ливии, в частности, актами, угрожающими миру, безопасности или стабильности Ливии, включая нарушение эмбарго ООН на вооружение. В этом контексте одного человека, участвующего в таких действиях, следует добавить в список физических и юридических лиц, субъектов или органов, к которым применяются ограничительные меры", - говорится в решении.

Отмечается, что Евгений Пригожин тесно связан с ЧВК "Вагнер". Он занимается и оказывает поддержку деятельности группы "Вагнер" в Ливии, что угрожает миру, стабильности и безопасности этой страны.

"В частности, группа "Вагнер" участвовала в многократных нарушениях эмбарго на вооружение в Ливии, включая поставки оружия. Группа "Вагнер" участвовала в многочисленных военных операциях против правительства, утвержденного ООН, и способствовала нарушению стабильности Ливии и подрыву мирного процесса", - подытожили в Евросоюзе.

Напомним, что Евгений Пригожин получил прозвище "повар Путина" из-за деятельности своей компании - она занималась организацией питания "первых лиц" РоSSийской Федерации.

В ноябре 2018 года русская служба Би-би-си нашла связь между частной военной компанией Вагнера и роSSийским бизнесменом Евгением Пригожиным.

В июле этого года Соединенные Штаты ввели санкции в отношении физических и юридических лиц, которые позволяли Евгению Пригожину, входящему в окружение президента РоSSии Владимира Путина, избегать американских санкций.

В сентябре Министерство финансов США добавило в "черный список" восемь граждан РоSSии и семь компаний за связи с руководителем роSSийской "фабрики троллей" Евгением Пригожиным.

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