Зеленский назначил нового главу Черниговской ОГА

Анна Коваленко - единственная в Украине женщина, которая возглавляет область.

Зеленский назначил нового главу Черниговской ОГА
Фото: facebook/Anna Kovalenko

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Анну Коваленко новым главой Черниговской областной государственной администрации.

Об этом глава государства заявил во время выступления на земельном форуме "Земля народу" в Черниговской области.

"Я хочу представить вам руководителя Черниговской областной государственной администрации. Кстати, она будет единственной в Украине женщиной, которая возглавляет область", - сказал президент.

Напомним, в 2019 году Коваленко была избрана депутатом ВР от "Слуги народа".

В сентябре 2019 Анна Коваленко получила должность заместителя главы Офиса президента Украины. Она отвечала за сектор безопасности.

В апреле 2020 года вместо Анны Коваленко заместителем главы ОП стал Роман Машовец. Анну Коваленко назначили заместителем министра развития общин и территорий.

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