Зеленский назначил нового главу Черниговской ОГА

Анна Коваленко - единственная в Украине женщина, которая возглавляет область.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Анну Коваленко новым главой Черниговской областной государственной администрации.

Об этом глава государства заявил во время выступления на земельном форуме "Земля народу" в Черниговской области.

"Я хочу представить вам руководителя Черниговской областной государственной администрации. Кстати, она будет единственной в Украине женщиной, которая возглавляет область", - сказал президент.

Напомним, в 2019 году Коваленко была избрана депутатом ВР от "Слуги народа".

В сентябре 2019 Анна Коваленко получила должность заместителя главы Офиса президента Украины. Она отвечала за сектор безопасности.

В апреле 2020 года вместо Анны Коваленко заместителем главы ОП стал Роман Машовец. Анну Коваленко назначили заместителем министра развития общин и территорий.