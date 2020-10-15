Зеленский выступит с ежегодным посланием к Раде 20 октября
На этот день было запланировано рассмотрение бюджета.
Президент Украины Владимир Зеленский выступит перед парламентом с ежегодным посланием 20 октября.
Он озвучит стратегические направления развития страны. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель, пишет "Украинская правда".
"20 октября президент Владимир Зеленский обратится к парламенту с традиционным ежегодным посланием, в котором определит стратегические направления развития страны", - заявила она.
По ее словам, послание планировалось на апрель, однако было перенесено из-за ситуации с коронавирусом.
Напомним, что именно на 20 октября было запланировано рассмотрение бюджета народными депутатами. 18 сентября министр финансов Сергей Марченко представил парламенту проект государственного бюджета на 2021 год.
Бюджет рассчитан исходя из среднегодового курса 29,1 грн за 1 доллар США.