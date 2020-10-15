Зеленский выступит с ежегодным посланием к Раде 20 октября

На этот день было запланировано рассмотрение бюджета.

Президент Украины Владимир Зеленский выступит перед парламентом с ежегодным посланием 20 октября.

Он озвучит стратегические направления развития страны. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель, пишет "Украинская правда".

"20 октября президент Владимир Зеленский обратится к парламенту с традиционным ежегодным посланием, в котором определит стратегические направления развития страны", - заявила она.

По ее словам, послание планировалось на апрель, однако было перенесено из-за ситуации с коронавирусом.

Напомним, что именно на 20 октября было запланировано рассмотрение бюджета народными депутатами. 18 сентября министр финансов Сергей Марченко представил парламенту проект государственного бюджета на 2021 год.