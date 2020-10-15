Денисова призвала не уменьшать санкции, не ослаблять международное давление на РФ

По словам омбудсмена, РФ на сегодня преследует по политическим мотивам 130 граждан Украины, 111 из них незаконно содержатся в местах лишения свободы.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова выступила на Комитете ПАСЕ по вопросам равенства и недискриминации относительно «Положения крымских татар».

Об этом сообщила пресс-служба омбудсмена.

Она в очередной раз обратила внимание международного сообщества, что РоSSийская Федерация дискриминирует коренное население, преследует за убеждения, нарушает основные права и свободы граждан.

«Проводится насильственная паспортизация крымчан - только получив роSSийский паспорт, можно получить социальные услуги и медицинскую помощь, оплатить коммунальные, устроить ребенка в детский сад или школу. Те, кто отказались от роSSийского гражданства, согласно законам оккупанта, считаются иностранцами и подлежат депортации с конфискацией жилья и земельных участков. Около 5 тыс. гражданских лиц депортированы из Крыма. 50 тысяч украинских граждан ради сохранения жизни своей и своих близких выехали из Крыма», - сообщила омбудсмен.

По ее словам, 140 тыс. граждан РоSSии были перемещены в Крым. Хотя действия по замещению коренного населения являются военным преступлением.

«Нарушается право собственности коренного крымско-татарского народа. Снесены сотни домов крымских татар, а земельные участки переданы строительным компаниям. С 2021 года РФ расширила перечень территорий, где земельные участки не могут быть в собственности иностранцев. Таким образом, земельный участок каждого гражданина Украины могут конфисковать или принудительно изъять», - отметила Денисова.

Уполномоченный отметила нарушение права на образование на родном языке. Около 3 процентов учащихся из числа крымских татар в порядке факультативных занятий могут изучать родной язык. И добавила, что Украина обеспечила право на образование и право на свободу передвижения граждан, проживающих под оккупацией. Правительством Украины был упрощен порядок въезда и выезда из временно оккупированной территории в период карантина школьникам для прохождения ВНО, а также поступления в украинские вузы без экзаменов. Более 300 крымчан стали студентами. Но РоSSия ограничила право граждан Украины на свободу передвижения. Разрешается только один въезд-выезд из Крыма. Поэтому при поступлении в учебное заведение на подконтрольной Украине территории студент не сможет реализовать свое право на образование.

«Нарушается право на свободу мысли, совести, убеждений и религии. Ложные обвинения в адрес мусульманских общин, которые не относятся к пророSSийскому Духовному управлению мусульман Крыма, стали нормой в оккупированном Крыму. Осуждают за чтение проповеди в мечети (Юсуф Аширов), отправляют в карцер за совершение намаза в камере следственного изолятора (Эльдар Кантимиров)», - отметила омбудсмен.

Людмила Денисова особо подчеркнула, что РФ в течение 6 лет преследует по надуманным обвинениям граждан Украины, в том числе крымских татар. Задокументированы случаи насильственного исчезновения 43 человек (39 мужчин и 4 женщины), из которых 11 до сих пор считаются пропавшими без вести. А на основе закона «О противодействии экстремистской деятельности» планируют ввести уголовную ответственность с лишением свободы до 10 лет за публичные призывы к возвращению оккупированного полуострова.

«В марте 2019 года за участие в якобы террористической организации «Хизб ут-Тахрир» арестованы 24 крымских татарина, большинство из которых - активисты правозащитной организации «Крымская солидарность». За последние 2 года арестовано 35 участников организации. А 16 сентября этого года суд назначил 110 лет колонии строгого режима для семерых ее активистов. Наши граждане содержатся в нечеловеческих условиях. Они оторваны от внешнего мира, страдают из-за пыток и жестокого обращения, недоедания, антисанитарии. Им не оказывается необходимая медицинская помощь, хотя большинство - тяжелобольные. Посылки от родных с необходимыми медицинскими препаратами до наших граждан не доходят. Их подвергают психологическому давлению и беспричинно содержат в штрафных изоляторах», - в очередной раз сообщила Людмила Денисова.

Она уточнила, что РФ сегодня преследует по политическим мотивам 130 граждан Украины. 111 из них незаконно содержатся в местах лишения свободы. В том числе 93 крымских татарина.

Из них 50 - в Крыму и 43 - в РФ . 12 человек содержатся в местах лишения свободы более 5 лет. И подчеркнула, что в семьях заключенных Кремля остались без родительской опеки и внимания 186 несовершеннолетних детей.

Уполномоченный призвала не уменьшать санкции, не ослаблять международное давление на РФ , чтобы заставить безоговорочно, без каких-либо условий освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины.

«Украина рассчитывает на поддержку Парламентской Ассамблеи Совета Европы в этом вопросе», - резюмировала Людмила Денисова.