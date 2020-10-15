Мендель выиграла у КНУ имени Тараса Шевченко апелляцию по делу о взятке за диссертацию

В своей статье для Politico Мендель рассказала, что преподаватель не принимал ее диссертацию, пока она не положила между страниц $ 200.

Мендель выиграла у КНУ имени Тараса Шевченко апелляцию по делу о взятке за диссертацию
Фото: пресс-служба президента

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель выиграла апелляцию по делу о написанной статье с обвинениями в коррупции в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что 15 октября Херсонский апелляционный суд удовлетворил жалобу Мендель и постановил отменить решение Херсонского городского суда от 1 апреля 2019 года и принять новое. А в удовлетворении иска доктора филологических наук и преподавателя КНУ имени Шевченко Юрия Ковалева о защите чести, достоинства и деловой репутации, опровержении недостоверной информации и взыскании морального ущерба - отказать.

Заседание проходило в режиме видеоконференции.

Постановление суда апелляционной инстанции вступает в законную силу с момента принятия, но может быть обжаловано в течение 30 дней со дня составления полного судебного решения путем подачи кассационной жалобы.

Судебная волокита по этому делу началась в 2016 году. В январе в американском издании Politico была опубликована статья бывшей студентки КНУ имени Тараса Шевченко Юлии Мендель "Как продаются дипломы в украинских университетах", где она обвинила своего бывшего научного руководителя Ковалева в том, что в 2012 году во время защиты кандидатской диссертации он не принимал у нее работу, пока она не положила между страниц 200 долларов. Фамилию своего научного руководителя Мендель в статье не назвала.

"Я наблюдала, как мой уважаемый профессор современной украинской литературы листал страницы. Мое лицо покраснело от стыда, но я никогда не забуду, что он сказал, когда нашел то, что искал: "Теперь все ясно. Ты проделала хорошую работу", - говорилось в ее статье.

По результатам защиты Мендель была присуждена ученая степень кандидата филологических наук по специальности "украинская литература".

Университет в лице Ковалева подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, опровержении недостоверной информации и взыскании морального ущерба. Сначала гражданское дело рассматривал Херсонский городской суд, который в апреле 2019 года принял решение о том, что исковые требования должны быть частично удовлетворены.

Суд решил признать недостоверной информацию, изложенную в первом и втором абзаце статьи, где речь идет о защите диссертации Мендель, а также обязать Мендель и издание опровергнуть информацию. Также суд решил взыскать с них в пользу истца 1тысячу гривен морального ущерба и 1929 гривен расходов судебного сбора.

Мендель не согласилась с этим решением и подала апелляцию, которая с июля 2019 года рассматривалась в Херсонском апелляционном суде.

Напомним, Мендель выбрали пресс-секретарем Владимира Зеленского из 4 тыс. кандидатов. Она в разное время работала на телеканалах ICTV, "Эспрессо ТВ" и "Интере". Несколько лет журналистка сотрудничала с The New York Times. Также она писала для украинского Forbes и американского Politico.

В октябре прошлого года журналист Даниил Яневский написал на Мендель заявление в Нацполицию из-за инцидента, произошедшего 5 сентября у здания Высшего антикоррупционного суда в Киеве, когда пресс-секретарь оттолкнула журналиста от президента. Комментируя свой конфликт с журналистами, Мендель заявила, что даже если она вела себя неправильно, это "не должно вызывать такого уровня травли, буллинга и харрассмента".

В январе Мендель рассказала о своих главных достижениях, а также о трех профессиональных правилах, которые она выработала за время пребывания на посту пресс-секретаря президента.

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