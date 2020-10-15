Президент Кыргызстана подал в отставку

Жээнбеков заявил, что не держится за власть и не хочет остаться в истории как президент, стрелявший в собственных граждан.

Президент Кыргызстана подал в отставку
Сооронбай Жээнбеков

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку.

Об этом он сообщил в обращении к народу, опубликованном на сайте президента.

Жээнбеков назвал ситуацию в стране напряженной.

"Дорогие соотечественники! Общественно-политическая ситуация в столице нашей страны Бишкеке остается напряженной. Вчера Жогорку Кенеш утвердил состав правительства, я подписал указы президента о соответствующих назначениях. Но это не сняло напряженности. К сожалению, агрессия не утихает, и требование моей немедленной отставки продолжается. Ситуация близка к двустороннему конфликту. С одной стороны - протестующие, с другой - правоохранительные органы. Военнослужащие и правоохранители обязаны применять оружие для защиты государственной резиденции. В этом случае прольется кровь, это неизбежно. Я призываю обе стороны не поддаваться на провокации", - сказал он.

Жээнбеков отметил, что не держится за власть и не хочет остаться в истории Кыргызстана как президент, стрелявший в собственных граждан.

"Для меня мир в Кыргызстане, целостность страны, единство нашего народа и спокойствие в обществе - прежде всего. Нет ничего дороже для меня, чем жизнь каждого моего соотечественника. Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому я принял решение уйти в отставку.

Призываю Жапарова и других политиков отвести своих сторонников из столицы страны и вернуть мирную жизнь бишкекчанам. Никакая власть не стоит целостности нашей страны и согласия в обществе", - сказал Жээнбеков.

Напомним, в Бишкеке с 5 октября проходят акции протеста, которые начались с выступлений политических партий, недовольных итогами парламентских выборов. Центральная избирательная комиссия признала недействительными результаты выборов, согласно которым в парламент проходили 4 из 16 партий, среди них три провластные - "Биримдик", "Мекен Кыргызстан" и "Кыргызстан" - и оппозиционная - "Бутун Кыргызстан".

В республике создали несколько координационных советов политических партий с различными требованиями, в частности - люстрации всех политиков, отставки главы государства и роспуска парламента предыдущего созыва.

6 октября киргизские СМИ сообщили, что премьер-министр Кубатбек Боронов подал в отставку. В этот же день кандидатуру киргизского политика Садира Жапарова на этот пост поддержал парламент страны. Жапаров был освобожден в ночь на 6 октября из колонии, где отбывал наказание за захват заложника.

8 октября Совбез Кыргызстана заявил об исчезновении президента и премьера страны и решил закрыть границу. В то же время в пресс-службе Жээнбекова агентству заявили, что президент находится в Бишкеке и "лично проводит переговоры с политическими силами". Вечером пресс-секретарь президента заявила, что он не собирается в добровольную отставку.

9 октября Жээнбеков подписал указ об отставке премьер-министра Кубатбека Боронова и всего правительства. В связи с массовыми протестами в Бишкеке ввели режим чрезвычайного положения.

10 октября задержали бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, его обвиняют в организации массовых беспорядков.

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