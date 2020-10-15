Глава Нацбанка и его заместительница уже месяц не общаются между собой

Екатерина Рожкова не писала заявления на увольнение и не думала об этом после выговора.

Заместительница главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова уже месяц не общается с главой НБУ Кириллом Шевченко.

Об этом она рассказала в интервью Liga.net.

Рожкова отметила, что последний раз говорила с главой НБУ 10 сентября, но не считает это "непреодолимой пропастью". Она также сообщила, что не писала заявления на увольнение и не думала об этом после выговора. Более того, по мнению Рожковой, никаких причин для вынесения ей выговора не было.

"Причин для этого не было. Закон о Национальном банке 2015 года заложил основы для создания в Украине реально независимого центрального банка. Для того, чтобы он действительно был таковым, нужна преемственность политик и реальная независимость правления. Когда никто из членов правления не боится высказывать свое мнение, даже если оно не сходится с мнением других. Иначе коллегиальность принятия решений можно поставить под сомнение, а правление превратится в орган для штамповки решений вместо площадки для дискуссий", - сказала Рожкова, отметив, что прозрачные коммуникации - краеугольный камень политики НБУ.

"От коммуникаций зависит, насколько рынок нас понимает. Все члены правления - это ключевые спикеры Национального банка. Поэтому мне сложно сказать, в чем проблема", - добавила она.

Рожкова подчеркнула, что команда Нацбанка действительно должна договариваться об определенных сообщениях, который они распространяют, а все запросы (для комментариев от СМИ , - ред.) согласуются с департаментом по коммуникациям Нацбанка.

"В случае с Kyiv Post произошел сбой, нормальных месседжей от департамента коммуникаций не было. Я посчитала, что нет смысла отказываться от комментариев: статья все равно бы вышла - с нами или без нас. Отказ комментировать - это тоже сигнал", - сказала она .

При этом Рожкова отметила, что ей не объяснили, как она нарушила политику единого голоса (One voice policy). Кроме того, ее огорчило, что за выговор голосовал и глава НБУ Шевченко.

"Он даже не сообщил нам о принятом решении. Формально мы узнали об этом из коммуникаций главы Совета НБУ. Мне кажется, что есть другой инструментарий - можно было просто поговорить, например. Наши отношения с Советом сложно назвать безоблачными. Но ранее глава НБУ всегда отстаивал позицию правления", - отметила Рожкова.

Заместитель главы НБУ также добавила, что не знает, какие вопросы будут решаться на заседании 16 октября.

"Если раньше мы всегда знали, когда будут проходить заседания, понимали порядок, то сейчас все происходит в тайне. Я считаю, это не соответствует принципам корпоративного управления и точно не идет на пользу нашей экономике - мы создаем неопределенность там, где ее нет и не должно быть. Получается, Совет Нацбанка - это некий "троянский конь" внутри НБУ", - добавила Рожкова.

Напомним, источники LB.ua ранее сообщили, что на завтрашнем заседании Совета Нацбанка готовятся рассмотреть вопрос об увольнении первой замглавы НБУ Екатерины Рожковой и заместителя главы НБУ Дмитрия Сологуба, которым 2 октября Совет НБУ выразил недоверие и объявил выговоры за их публичные выступления.

Позже Рожкова сообщила, что причиной выражения недоверия стали комментарии изданию KyivPost.

Глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что Рожкова и Сологуб нарушили политику "единого голоса". А это могло повредить взаимодействию регулятора с международными партнерами.

Глава Совета НБУ Богдан Данилишин, комментируя ситуацию, отметил, что "Нацбанк - это не чья-то отдельная вотчина, которая принадлежит отдельным лицам или кому бы то ни было", а "отдельные должностные лица НБУ, стремясь показать свою особенность и исключительность, пытаются навязывать общественности свои личные взгляды и оценки, которые даже не входят в сферу их служебной компетенции".

Посольство США в Украине выразило обеспокоенность в отношении выговоров заместителям главы НБУ.

Рожкова вместе с экс-главой НБУ Валерией Гонтаревой в 2016 году принимала активное участие в национализации ПриватБанка, который с целью спасения от краха был докапитализирован на 155 млрд грн. Рожкову неоднократно и безуспешно пытались отстранить от выполнения ее обязанностей через суды.