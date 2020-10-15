Офис президента дал разъяснения по второму вопросу Зеленского о свободной экономической зоне Донбасса

ОПУ перечислил преимущества свободной экономической зоны, однако не упомянул ни одного вероятного недостатка.

Офис президента дал разъяснения по второму вопросу Зеленского о свободной экономической зоне Донбасса
Фото: president.gov.ua

Офис президента объяснил значение вопроса для всенародного опроса президента Владимира Зеленского о свободной экономической зоне Донбасса.

Создание на неоккупированной части Донбасса специальных экономических условий повлияет на темпы и концепции эффективной реинтеграции. "Конечно, если это поддержат украинцы", - говорится на сайте Офиса президента.

"Это крайне важный вопрос, который сможет обеспечить стране возможность укоренения действительно эффективной реинтеграционной модели. Речь идет о концепции региональной экономики, которая «сшивает» регион, делает его привлекательным для бизнеса, системно восстанавливает инфраструктуру", - заявили в ОПУ.

Подчеркивается, что сейчас речь идет только о неоккупированной территории.

"Эти районы сейчас переживают значительное негативное влияние от войны, развернувшейся рядом. Регион становится все более депрессивным, что заставляет людей покидать его и свои дома. Поэтому и нужно создавать новую мотивацию для населения, новые рабочие места, новые перспективные бизнесы и внедрять специальные инструменты для привлечения на Донбасс инвесторов и интерес людей и бизнеса оставаться работать именно на этой территории", - убеждают в Офисе президента.

По мнению Офиса Зеленского, "привлечение на Донбасс ведущих компаний, подкормка экономического развития за счет масштабных партнерских программ могут стать также инструментом демонтажа любого негативного воздействия оккупационной силы".

В ОПУ также отметили, что свободная экономическая зона - часть территории Украины, на которой функционирует специальный режим экономической деятельности. На такой территории могут устанавливаться льготные таможенные, валютно-финансовые, налоговые и другие условия. Создание СЭЗ имеет целью привлечение иностранных инвестиций, увеличение экспорта товаров и услуг, внедрение новых технологий, более рациональное использование природных и трудовых ресурсов.

Напомним, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский озвучил второй вопрос общенационального опроса, который пройдет 25 октября.

Это вопрос: "Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?».

Первый вопрос, который был объявлен вчера, касается пожизненного заключения коррупционеров. Еще три вопроса станут известны в течение следующих дней. Опрос планируется на день местных выборов, однако его проведение непосредственно на избирательных участках пока невозможно. Планируется, что анкетирование будут проводить возле них.

В Комитете избирателей Украины сообщили, что проведение всенародного опроса в день голосования не предусмотрено Избирательным кодексом Украины.

В Офисе президента сообщили, что анонсированное президентом опроса в день выборов не будет иметь прямых юридических последствий.

По данным СМИ, одной из тем всеукраинского опроса 25 октября, который состоится одновременно с местными выборами, может стать легализация медицинского каннабиса.

Спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что выделение дополнительных средств на проведение анонсированного президентом Владимиром Зеленским опроса в день местных выборов не предвидится. Он добавил, что ЦИК не может заниматься проведением этого опроса, поскольку нет соответствующего закона.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
И.о. министра образования призвал на две недели перейти на дистанционное обучение по всей странеИ.о. министра образования призвал на две недели перейти на дистанционное обучение по всей стране
Азербайджан обвинил Грецию в подготовке боевиков для участия нагорно-карабахском конфликтеАзербайджан обвинил Грецию в подготовке боевиков для участия нагорно-карабахском конфликте
"Европейская солидарность" заявила о блокировании "Приватбанком" средств на ведение избирательной кампании"Европейская солидарность" заявила о блокировании "Приватбанком" средств на ведение избирательной кампании
Вакцинация от COVID-19 будет бесплатной для канадцев, - ТрюдоВакцинация от COVID-19 будет бесплатной для канадцев, - Трюдо
Бюджет-2021: в проект депутаты предложили почти 2,5 тыс. поправокБюджет-2021: в проект депутаты предложили почти 2,5 тыс. поправок
Блок рекламы


Похожие новости
Денег на проведение опроса Зеленского в день выборов в бюджете нет - РазумковДенег на проведение опроса Зеленского в день выборов в бюджете нет - Разумков
В Киеве полиция открыла производство из-за антисемитских надписей у Офиса президентаВ Киеве полиция открыла производство из-за антисемитских надписей у Офиса президента
Реакция Беларуси на указ Зеленского о предоставлении гражданства белорусским IT-специалистамРеакция Беларуси на указ Зеленского о предоставлении гражданства белорусским IT-специалистам
Офис президента пояснил вопрос о пожизненном заключении коррупционеров в "опросе Зеленского"Офис президента пояснил вопрос о пожизненном заключении коррупционеров в "опросе Зеленского"
Разумков: дополнительные средства на "опрос Зеленского" не предвидятсяРазумков: дополнительные средства на "опрос Зеленского" не предвидятся
В Офисе президента видят три варианта получения вакцины от коронавирусаВ Офисе президента видят три варианта получения вакцины от коронавируса
Суд отказал мэру Черкасс в иске против Зеленского из-за слов о "бандите"Суд отказал мэру Черкасс в иске против Зеленского из-за слов о "бандите"
Верховный суд обязал президента Зеленского общаться только на украинском языкеВерховный суд обязал президента Зеленского общаться только на украинском языке
Офис президента: британские СМИ позитивно освещали визит ЗеленскогоОфис президента: британские СМИ позитивно освещали визит Зеленского
Соратники экс-президента Кыргызстана заявили о покушении на Атамбаева
Последние новости
Подгружаем последние новости