Офис президента дал разъяснения по второму вопросу Зеленского о свободной экономической зоне Донбасса

ОПУ перечислил преимущества свободной экономической зоны, однако не упомянул ни одного вероятного недостатка.

Офис президента объяснил значение вопроса для всенародного опроса президента Владимира Зеленского о свободной экономической зоне Донбасса.

Создание на неоккупированной части Донбасса специальных экономических условий повлияет на темпы и концепции эффективной реинтеграции. "Конечно, если это поддержат украинцы", - говорится на сайте Офиса президента.

"Это крайне важный вопрос, который сможет обеспечить стране возможность укоренения действительно эффективной реинтеграционной модели. Речь идет о концепции региональной экономики, которая «сшивает» регион, делает его привлекательным для бизнеса, системно восстанавливает инфраструктуру", - заявили в ОПУ.

Подчеркивается, что сейчас речь идет только о неоккупированной территории.

"Эти районы сейчас переживают значительное негативное влияние от войны, развернувшейся рядом. Регион становится все более депрессивным, что заставляет людей покидать его и свои дома. Поэтому и нужно создавать новую мотивацию для населения, новые рабочие места, новые перспективные бизнесы и внедрять специальные инструменты для привлечения на Донбасс инвесторов и интерес людей и бизнеса оставаться работать именно на этой территории", - убеждают в Офисе президента.

По мнению Офиса Зеленского, "привлечение на Донбасс ведущих компаний, подкормка экономического развития за счет масштабных партнерских программ могут стать также инструментом демонтажа любого негативного воздействия оккупационной силы".

В ОПУ также отметили, что свободная экономическая зона - часть территории Украины, на которой функционирует специальный режим экономической деятельности. На такой территории могут устанавливаться льготные таможенные, валютно-финансовые, налоговые и другие условия. Создание СЭЗ имеет целью привлечение иностранных инвестиций, увеличение экспорта товаров и услуг, внедрение новых технологий, более рациональное использование природных и трудовых ресурсов.

Напомним, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский озвучил второй вопрос общенационального опроса, который пройдет 25 октября.

Это вопрос: "Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?».

Первый вопрос, который был объявлен вчера, касается пожизненного заключения коррупционеров. Еще три вопроса станут известны в течение следующих дней. Опрос планируется на день местных выборов, однако его проведение непосредственно на избирательных участках пока невозможно. Планируется, что анкетирование будут проводить возле них.

В Комитете избирателей Украины сообщили, что проведение всенародного опроса в день голосования не предусмотрено Избирательным кодексом Украины.

В Офисе президента сообщили, что анонсированное президентом опроса в день выборов не будет иметь прямых юридических последствий.

По данным СМИ , одной из тем всеукраинского опроса 25 октября, который состоится одновременно с местными выборами, может стать легализация медицинского каннабиса.

Спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что выделение дополнительных средств на проведение анонсированного президентом Владимиром Зеленским опроса в день местных выборов не предвидится. Он добавил, что ЦИК не может заниматься проведением этого опроса, поскольку нет соответствующего закона.