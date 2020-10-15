Денег на проведение опроса Зеленского в день выборов в бюджете нет - Разумков

В бюджете страны, предусмотренном на проведение выборов, не выделено средств на проведение всенародного опроса граждан, который анонсировал Владимир Зеленский. Кроме того, это решение не было согласовано с народными депутатами, а принималось исключительно в Офисе президента.

Денег на проведение опроса Зеленского в день выборов в бюджете нет - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что государственный бюджет не предусматривает проведение выборного опроса, и по закону, на избирательных участках проводить подобные мероприятия не возможно.

"По состоянию на сегодня, насколько я помню... дополнительных средств для проведения каких-то опросов, не предусмотрено. Законов не было принято, которые бы позволяли проводить это именно Центральной избирательной комиссии. Проводить их на избирательных участках, из своего прошлого я помню, также вряд ли будет возможно. Это может происходить за пределами избирательного участка "- сообщил Разумков.

В свою очередь нардеп "Слуги народа" Василий Мокан сообщил, что государственные средства для проведения опроса не будут привлечены, и граждане ответят на пять поставленных им вопросов за пределами избирательных участков.

"Нет фракция "Слуга народа", ни партия "Слуга народа", которая является субъектом избирательного процесса, не являются и не могут быть ни инициаторами, ни соорганизаторами этого опроса, потому что его идея в том, что он не может и не должен быть связан с избирательным процессом, воздействуя на результаты в день выборов. То есть, это автономное, вне участков опроса. Организационные, финансовые и все остальные нюансы и комментарии будет предоставлять Офис Президента", - сказал Мокан.

Ориентировочно собираются подготовить пять миллионов анкет, которые будут похожи на избирательные бюллетени. Принять участие в опросе украинцы смогут добровольно. На пять вопросов, о которых будет известно до выборов, нужно будет ответить "да/нет".

Уже известно, что первый вопрос будет звучать так: "Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?".

Второй вопрос анкеты: "Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?"

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский смог за год выполнить 8 своих обещаний из 43. Узнайте, что из обещанного глава государства выполнил.


: Лобанова Єлизавета, Тудей

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