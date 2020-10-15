Германия провела учения на случай ядерной войны

Немецкая армия совместно с итальянскими, бельгийскими и нидерландскими коллегами провела учения на случай конфликта с применением ядерного оружия.

Местом проведения учений «Стойкий полдень» (Steadfest Noon) была выбрана авиабаза «Нёрфених», где располагается тактическая эскадра Люфтваффе 31 «Boelcke». Совместно с Люфтваффе бундесвера в учениях принимали участие военно-воздушные силы других стран НАТО — в частности, Италии, Нидерландов и Бельгии.

Как сообщает Bild, сценарий учений подразумевал тренировку процедур безопасного извлечения ядерного оружия из хранилищ, доставка боеприпасов и установка их на самолёты. Учебные полёты проходили без ядерного оружия, а параллельно с учениями авиации на авиабазе «Бюхель», где располагается тактическая эскадра люфтваффе 51 «Иммельман», проходили тренировки систем противовоздушной обороны «Устойчивый страж» (Resilient Guard) по защите аэродрома от воздушных атак.

Места тренировок Люфтваффе бундесвера были выбраны неслучайно, поскольку авиабаза «Нёрфених» является площадкой резервного хранения B61 — водородной бомбы, которая составляет основу ядерного оружия стратегических ядерных сил США . Часть этих боеприпасов размещается на базах НАТО в странах Европы. Точное количество водородных бомб, которые хранятся на европейских площадках и каких именно, не сообщается. В Европе носителями B61 являются истребители-бомбардировщики Panavia Tornado (на фото) и истребители General Dynamics F-16 Fighting Falcon.

Напомним, термоядерная бомба B61 является основным оружием стратегических ядерных сил США , хотя на вооружение она поступила ещё в 1968 году. С 2012 года ведётся разработка новой управляемой версии B61?12, которая заменит все бомбы типа B61 и B83, стоящие на вооружении с 1983 года. Использовать её можно будет как на стратегических бомбардировщиках, так и на самолётах тактической авиации. На разработку 12-й модификации авиабомбы потрачено порядка двух миллиардов долларов.



