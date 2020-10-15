Итальянский суд использовал некорректный перевод слов нацгвардейца Маркива, - МВД

Сегодня в Милане состоится очередное заседание апелляционного суда по делу нацгвардейца Виталия Маркива, на котором адвокаты представят суду факты того, что в суде города Павия был использован некорректный перевод слов украинца.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

"Из-за совершенно неверного толкования слов Виталия присяжных суда города Павия ввели в заблуждение, говоря, что Виталий Маркив во время прослушивания в камере следственного изолятора, якобы говорил о своей прямой причастности к гибели итальянского журналиста Андреа Роккелли. Наоборот, детальный анализ этого разговора показывает, что Виталий никоим образом не говорил о своей причастности к гибели Роккелли, а наоборот, был искренне возмущен попыткой итальянской юстиции «повесить» гибель итальянского журналиста на него, только потому, что он был в тот день 24 мая 2014 года на горе Карачун в 2-х километрах от места трагедии", - говорится в сообщении.

В то же время, МВД отмечает, что общественное мнение в Италии по отношению к обвинению украинского воина постепенно меняется. Так, заместитель прокурора города Генуя Энрико Дзука в своей статье изданию "Altreconomia.it", полностью раскритиковал все аргументы стороны обвинения. В частности, итальянский прокурор отметил, что приговор к 24 годам лишения свободы, вынесенный присяжными в родном городе погибшего Роккелли, имеет признак не справедливого суда, а "народного судилища".

"Часто не всем понятно, что в уголовном процессе слабым субъектом является обвиняемый, защищенный от иска государства против него. Щит, который защищает его, заключается в принципе доказательного задания, которое должно доказать вину обвиняемого вне всякого разумного сомнения. Эмпатия к жертве не может взять верх над этим щитом и стоять в центре внимания судьи. Давление общественности и просьбы жертв о справедливости создают напряжение и влияние на независимость судьи, который должен руководствоваться исключительно законом, а не поиском консенсуса", - отметили в МВД .

Международная организация "Репортеры без границ" в своем заявлении призвала к обьективному рассмотрению дела с учетом фактов и доказательств невиновности Маркива, о которых сообщается в документальном фильме, снятом группой итальянских и украинских журналистов, - "Не в том городе, не в то время».

"Министерство внутренних дел, Национальная гвардия Украины будут продолжать защиту Виталия Маркива до его полного оправдания и возвращения в Украину", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что итальянский суд будет исследовать новый перевод речей и допросов Маркива. Следующие заседания состоятся 15 и 23 октября.

30-летний старший сержант Национальной гвардии Украины Виталий Маркив отбывает наказание в тюрьме близ Милана после того, как в июле прошлого года суд первой инстанции приговорил его к 24 годам тюрьмы. Он находится под стражей со дня ареста в Болонье 30 июня 2017 года.

В ноябре 2019 года Украина подала апелляцию на приговор Маркиву. Издание The New York Times написало материал, в котором сообщалось, что итальянский суд использовал фейковые материалы роSSийских и сепаратистских СМИ в деле Маркива.

В январе 2020 года Верховная Рада Украины приняла заявление по уголовному преследованию Маркива в Италии. Апелляционный суд округа Ломбардия должен был рассмотреть апелляционную жалобу весной 2020 года, однако рассмотрение было заблокировано из-за коронавируса.

В мае 2020 года группа Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и Киевского политехнического института в рамках расследования уголовного производства Нацполицией провела в Славянске следственные эксперименты об обстоятельствах гибели итальянского фоторепортера Роккелли и роSSийского переводчика Миронова 24 мая 2014 года. Следственные действия показали, что Маркив не причастен к гибели итальянского фоторепортера. Кроме того, у защиты Маркива есть около 20 свидетелей, которые были непосредственными свидетелями гибели Роккелли и его переводчика - россиянина Андрея Миронова - в мае 2014 года на Донбассе, что указывает на непричастность к трагедии нацгвардейца.

29 сентября в Милане состоялось первое заседание апелляционного суда, но затем оно было перенесено. Украина ожидает для Маркива оправдательного приговора.