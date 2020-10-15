МИД Украины отвергает обвинения Беларуси в "недружественных действиях"

"Наше государство традиционно открыто и дружественно к гражданам Беларуси".

МИД Украины отвергает обвинения Беларуси в "недружественных действиях"
Фото: Макс Требухов

Украина отвергает обвинения Беларуси в "недружественных действиях", которые были озвучены украинскому послу в Минске.

В заявлении спикера МИД Украины Екатерины Зеленко отмечается, что наше государство всегда будет приветствовать людей, которые хотят реализовать себя в Украине, пишет "Интерфакс-Украина".

"Наше государство традиционно открыто и дружественно к гражданам Беларуси. Еще до начала кризиса в Беларуси движение между нашими странами был максимально свободным, а межчеловеческие и бизнес-контакты крепли", - отметила Зеленко.

Спикер МИД также отметила, что Украина является демократическим европейским государством, преданным европейским ценностям, в том числе защите прав и свобод человека.

Напомним, что 4 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о привлечении ІТ-специалистов из Беларуси. Срок временного пребывания в Украине для них продлен до 180 дней в году.

В ответ на это белорусский МИД вызвало посла Украины и вручило ему ноту с "беспокойством".

Минск считает, что указ украинского президента нарушает общепринятые правовые нормы. Документ назвали недружественным и дискриминационным.

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