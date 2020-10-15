Оккупанты трижды нарушили режим тишины на Донбассе в День защитника Украины

С начала текущих суток уже зафиксировано пять нарушений.

Оккупанты трижды нарушили режим тишины на Донбассе в День защитника Украины
Фото: Олена Максименко

За прошедшие сутки, 14 октября, вооруженные формирования РоSSийской Федерации трижды нарушили договоренности от 27 июля 2020 года.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

На участках вблизи населенных пунктов Водяное и Новомихайловка противник вел огонь из стрелкового оружия. А вблизи Авдеевки зафиксированы единичные выстрелы из ручного противотанкового гранатомета и автоматического станкового гранатомета.

С начала текущих суток, 15 октября, роSSийско-оккупационные войска пять раз нарушали режим тишины. Враг провоцировал украинских защитников, используя автоматические станковые гранатометы, ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие в районе Авдеевки, а вблизи Причепиловки и Новотошковского - автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

Украинские защитники оружие в ответ не применяли.

Боевых потерь и ранений нет.

"Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил, находясь в готовности адекватно реагировать на любые провокации противника, продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня", - уверяют в штабе.

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