Реакция Беларуси на указ Зеленского о предоставлении гражданства белорусским IT-специалистам

В Беларуси считают, что указ президента Украины Владимира Зеленского "О некоторых мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, являющихся гражданами Республики Беларусь " подрывает доверие в двухсторонних отношениях между двумя странами.

МИД Беларуси вручил ноту послу Украины Игорю Кизиму, выражая озабоченность желанием украинского президента привлечь белорусских IT-специалистов работать в Украине, предоставив им украинское гражданство.

В дипведомстве Беларуси заявили, что указ Зеленского нельзя трактовать по-другому, как "явно недружественный и дискриминационный шаг украинской стороны, граничащий с вмешательством во внутренние дела Республики Беларусь ", который "идет вразрез с положениями Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Беларусью и Украиной, а также межправительственными соглашениями о торгово-экономическом сотрудничестве, о безвизовых поездках граждан и о трудовой деятельности и социальной защите граждан Беларуси и Украины, которые работают за пределами своих государств".

Украинской стороне настоятельно рекомендовали принять меры по соблюдению взятых на себя договорных обязательств в отношениях с Беларусью.

"Искренне не желая нанести ущерб дружеским связям с украинским народом, белорусская сторона не намерена переходить "красные черты" в отношениях с Украиной, но оставляет за собой право на применение, в случае оправданной необходимости, ответных мер по защите национальных интересов в соответствии с международными нормами", – сказано в заявлении МИД Беларуси.

Как известно, Владимир Зеленский подписал 2 октября указ, согласно которому срок временного пребывания на территории Украины граждан Беларуси Кабмин продлевает до 180 дней в год. Речь идет о тех людях, которые являются предпринимателями и высококвалифицированными специалистами в сфере информационных технологий и инноваций. В документе отмечается, что "айтишникам" с Беларуси упростят получение вида на жительство в Украине и предоставят разрешения на работу.

Напомним, какие еще льготы получат белорусские IT-специалисты при переезде в Украину.