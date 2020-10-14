Украина готова к усилению сотрудничества с Норвегией и другими партнерами в противодействии киберугрозам.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал привлечь РоSSию к ответственности за кибератаку на парламент Норвегии.

Об этом он сообщил в Twitter .

"РоSSия должна понести ответственность за кибератаку на парламент Норвегии. Украина готова к усилению сотрудничества с Норвегией и другими партнерами в противодействии киберугрозам", - написал глава МИД .

Кулеба также добавил, что евроатлантическая солидарность и взаимная поддержка имеют ключевое значение для противодействия вызовам гибридной войны.

Напомним, вчера МИД Норвегии обвинил РоSSию в хакерской атаке на парламент страны.

Ранее сообщалось, что в 2017 году спецслужбы Норвегии заявили о хакерской атаке на 9 аккаунтов электронной почты их сети. Утечек секретной информации не было. Взлом тогда связали с роSSийской разведкой.