Хомчак хочет привести войско и все процессы в ВСУ к принципам НАТО

По его словам, главный принцип - "впереди всего стоит человек".

Хомчак хочет привести войско и все процессы в ВСУ к принципам НАТО
Фото: UA:TV

Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что все процессы, происходящие в Вооруженных силах, нужно привести к принципам НАТО.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина".

"Мы находимся сейчас на этапе действий, ведь реформирование началось в 2015 году, но практические меры - в 2019 году. Мы должны наше войско и все процессы, происходящие в Вооруженных силах, привести к принципам НАТО, потому что принципы - это та основа, которую мы должны принять и выполнять", - заявил Хомчак.

По его словам, главный принцип - "впереди всего стоит человек, и именно вокруг человека дальше формируется все: и вопрос подготовки, и вопрос применения".

Главнокомандующий ВСУ отметил, что необходимо понимать, что военные - это люди, которые постоянно подвергаются опасности.

"Исходя из этих принципов, в первую очередь нужно не сохранить образец вооружения ценой человеческой жизни, а наоборот - сохранить жизнь человека ценой умения, обученности и лучшего вооружения", - добавил Хомчак.

Напомним, в январе Хомчак принял участие в заседании Военного комитета НАТО в Брюсселе. Глава Генштаба провел встречи с начальниками штабов обороны Великобритании, Румынии, Литвы и Польши.

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