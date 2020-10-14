Турция просила ЕСПЧ не использовать название страны в решении по войне в Нагорном Карабахе

Европейский суд по правам человека отклонил обращение Турции о том, чтобы не использовать название страны в решении суда, обязывающее все стороны прекратить боевые действия, угрожающие жизни жителей Нагорного Карабаха.

Об этом сообщила пресс-служба ЕСПЧ .

"Суд решил применить правило 39 Регламента Суда второй раз по конфликту в Нагорном Карабахе. Он призвал все государства, прямо или косвенно вовлеченные в конфликт, включая Турцию, воздержаться от действий, которые могли бы способствовать нарушению конвенционных прав гражданских лиц и уважать их обязательства по конвенции", - говорится в сообщении.

Обращение Турции поступило в ЕСПЧ 7 октября. Основанием для этого обращения стало принятое 6 октября срочное решение ЕСПЧ о "временных мерах", в котором Суд пришел к выводу, что Турция должна воздержаться от участия в военных действиях в Карабахе. В документе суд призвал все государства-члены Совета Европы воздержаться от военного вмешательства в конфликт Армении и Азербайджана, но выделил только одну из них - Турцию.

"Решение от 6 октября 2020 года было принято на основании имеющихся на тот момент доказательств и отмечало, что определенные государства прямо или косвенно участвовали в конфликте. Это было адресовано не только Турции, а всем заинтересованным государствам. Изучив возражения, высказанные правительством Турции, и снова учитывая серьезный и эскалационный характер конфликта, Суд не находит оснований для внесения изменений в него", - добавили в ЕСПЧ .