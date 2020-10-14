Кличко проверил, как отремонтировали улицу Алматинскую

Улицу не ремонтировали 55 лет.

Кличко проверил, как отремонтировали улицу Алматинскую
Фото: kyivcity.gov.ua

Мэр Киева Виталий Кличко проверил, как отремонтировали улицу Алматинскую и как строят новую дорогу между улицей Довбуша и Броварским проспектом. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

По словам мэра, за последние несколько лет в столице восстановили более 1100 километров дорог и проездов, некоторые из них не видели ремонта по 30-40 лет.

«А вот, например, улицу Алматинскую вообще не ремонтировали 55 лет! Путепровод через железную дорогу, который мы здесь также капитально обновили - ремонтировали 60 лет назад. А теперь здесь качественная дорога, новые тротуары, современное освещение. На Алматинской также заканчивают реконструкцию трамвайных путей. Потому что эта трамвайная линия обеспечивает прямую транспортную связь жителей массива ДВРЗ и Днепровского района с другими районами столицы и Святошинско-Броварской линией метрополитена. Ежедневный пассажиропоток трех трамвайных маршрутов на этом участке составлял 32 тысячи пассажиров. И вы понимаете, что после десятков лет эксплуатации ее уже нельзя было использовать. А надо было немедленно ремонтировать», - подчеркнул Виталий Кличко.

Во время ремонта улицы также обновили сети: теплоснабжения, газоснабжения и контактную сеть. Сделали новые тротуары. До конца года обустроят пешеходные переходы через трамвайную линию, а также платформы для высадки-посадки пассажиров и остановки с новыми павильонами.

«Мы комплексно подходим к решению инфраструктурных проблем города. Сегодня идет подготовка к строительству новой дороги на участке между улицей Довбуша и Броварским проспектом. Этот проект - крайне важный для жителей микрорайона ДВРЗ. Ведь этот район имеет только один выезд в центральную часть города. А после постройки дороги людям будет гораздо удобнее добираться до метро, чем раньше. Дорога будет занимать до 10 минут, вместо 30-40. Также на новой дороге обустроят велодорожку», - отметил Виталий Кличко.

Он сообщил, что также капитально обновили три улицы, примыкающие к будущей дороге. Это улицы Довбуша, Ольховая и Макаренко. На них обновили асфальтовое покрытие, тротуары и систему освещения.

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