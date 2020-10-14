Боевики обстреляли позиции ООС вблизи Водяного

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет.

Боевики обстреляли позиции ООС вблизи Водяного
Фото: facebook.com/pressjfo.news

На Донбассе вблизи Водяного незаконные вооруженные формирования РФ применили стрелковое оружие.

Об этом сообщила пресс-служба ООС в вечерней сводке.

"С начала текущих суток, 14 октября, в районах ответственности наших бригад зафиксировано одно нарушение достигнутых договоренностей со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации. Так, вблизи Водяного противник применил стрелковое оружие", - говорится в сообщении.

В ООС заявили, что выстрелы были неприцельными, поэтому украинские военные огонь не открывали.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет.

В ООС также добавили, что в районе проведения операции должным образом выполняют задачи и другие составляющие сил обороны.

"Так в районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминировано почти 7 гектаров территории и передано на уничтожение 43 взрывоопасных предмета. Проводятся работы и по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. В течение суток спасатели отремонтировали 1 дом, на 9 объектах работы еще продолжаются", - отметили в ООС.

Напомним, 13 октября роSSийско-оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Украинские защитники потерь не понесли.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
И.о. министра образования призвал на две недели перейти на дистанционное обучение по всей странеИ.о. министра образования призвал на две недели перейти на дистанционное обучение по всей стране
Азербайджан обвинил Грецию в подготовке боевиков для участия нагорно-карабахском конфликтеАзербайджан обвинил Грецию в подготовке боевиков для участия нагорно-карабахском конфликте
Вакцинация от COVID-19 будет бесплатной для канадцев, - ТрюдоВакцинация от COVID-19 будет бесплатной для канадцев, - Трюдо
Бюджет-2021: в проект депутаты предложили почти 2,5 тыс. поправокБюджет-2021: в проект депутаты предложили почти 2,5 тыс. поправок
"Европейская солидарность" заявила о блокировании "Приватбанком" средств на ведение избирательной кампании"Европейская солидарность" заявила о блокировании "Приватбанком" средств на ведение избирательной кампании
Блок рекламы


Похожие новости
В пригороде Парижа около 40 вооруженных людей обстреляли полицейский участок фейерверками
Лукашенко связал увеличение количества инфицированных СOVID-19 с протестами оппозицииЛукашенко связал увеличение количества инфицированных СOVID-19 с протестами оппозиции
Армяне обстреляли кафе в Азербайджане, где собирались зарубежные журналистыАрмяне обстреляли кафе в Азербайджане, где собирались зарубежные журналисты
Оккупанты в воскресенье стреляли возле Водяного, Авдеевки и ШумовОккупанты в воскресенье стреляли возле Водяного, Авдеевки и Шумов
На Донбассе боевики пять раз нарушили перемириеНа Донбассе боевики пять раз нарушили перемирие
Боевики полностью заблокировали КПВВ "Марьинка"Боевики полностью заблокировали КПВВ "Марьинка"
Боевики на Донбассе используют запрещенные миныБоевики на Донбассе используют запрещенные мины
Оккупанты обвинили ВСУ в нарушении договоренностей ТКГ у ВодяногоОккупанты обвинили ВСУ в нарушении договоренностей ТКГ у Водяного
Оккупанты применили гранатомет и стрелковое оружие вблизи Марьинки и ВодяногоОккупанты применили гранатомет и стрелковое оружие вблизи Марьинки и Водяного
Боевики ранили военного возле ПесковБоевики ранили военного возле Песков
Последние новости
Подгружаем последние новости