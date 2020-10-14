Боевики обстреляли позиции ООС вблизи Водяного
Боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет.
На Донбассе вблизи Водяного незаконные вооруженные формирования РФ применили стрелковое оружие.
Об этом сообщила пресс-служба ООС в вечерней сводке.
"С начала текущих суток, 14 октября, в районах ответственности наших бригад зафиксировано одно нарушение достигнутых договоренностей со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации. Так, вблизи Водяного противник применил стрелковое оружие", - говорится в сообщении.
В ООС заявили, что выстрелы были неприцельными, поэтому украинские военные огонь не открывали.
Боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет.
В ООС также добавили, что в районе проведения операции должным образом выполняют задачи и другие составляющие сил обороны.
"Так в районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминировано почти 7 гектаров территории и передано на уничтожение 43 взрывоопасных предмета. Проводятся работы и по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. В течение суток спасатели отремонтировали 1 дом, на 9 объектах работы еще продолжаются", - отметили в ООС.
Напомним, 13 октября роSSийско-оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Украинские защитники потерь не понесли.