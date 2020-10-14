Боевики обстреляли позиции ООС вблизи Водяного

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет.

На Донбассе вблизи Водяного незаконные вооруженные формирования РФ применили стрелковое оружие.

Об этом сообщила пресс-служба ООС в вечерней сводке.

"С начала текущих суток, 14 октября, в районах ответственности наших бригад зафиксировано одно нарушение достигнутых договоренностей со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации. Так, вблизи Водяного противник применил стрелковое оружие", - говорится в сообщении.

В ООС заявили, что выстрелы были неприцельными, поэтому украинские военные огонь не открывали.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет.

В ООС также добавили, что в районе проведения операции должным образом выполняют задачи и другие составляющие сил обороны.

"Так в районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминировано почти 7 гектаров территории и передано на уничтожение 43 взрывоопасных предмета. Проводятся работы и по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. В течение суток спасатели отремонтировали 1 дом, на 9 объектах работы еще продолжаются", - отметили в ООС.

Напомним, 13 октября роSSийско-оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Украинские защитники потерь не понесли.