Кличко наградил украинских защитников и жен погибших воинов

В Киеве проживает около 30,5 тысяч участников АТО и ООС.

Кличко наградил украинских защитников и жен погибших воинов
Фото: kyivcity.gov.ua

Мэр Киева Виталий Кличко вручил благодарности городского головы украинским защитникам, женам погибших героев и матери одного из киевлян-воинов, павших в зоне АТО, сообщает пресс-служба КГГА.

«К сожалению, из-за пандемии и сложной эпидемиологической ситуации мы не можем встретиться более широким кругом. И я хочу поздравить наших героев-защитников, а также жен и матерей погибших бойцов с Днем защитника Украины, который мы будем отмечать завтра», - сказал Виталий Кличко.

Он отметил, что по официальным данным в Киеве проживает около 30,5 тысяч участников Антитеррористической операции и операции Объединенных Сил. 397 воинов-киевлян погибли на востоке Украины. Более тысячи бойцов получили статус «инвалид войны».

«Мы чтим подвиг тех, кто отправился на Донбасс защищать независимость и целостность нашей страны. И наш долг как городской власти всегда поддерживать ветеранов АТО. Кроме социальных гарантий, которые предоставляет государство, Киев принял решение о предоставлении помощи от города участникам АТО и их семьям», - добавил Виталий Кличко.

По его словам, столица выплачивает материальную помощь участникам войны и семьям погибших, помогает с протезированием ветеранам, компенсирует расходы на лечение, обеспечивает реабилитацию, оздоровление ветеранов и их детей.

Также на этот год городская власть увеличила размер выплаты ежемесячной материальной помощи несовершеннолетним детям из семей погибших киевлян-участников АТО до 6 654 грн в месяц.

Киев первым в Украине обеспечил выплату ежемесячной материальной помощи нетрудоспособным родителям, женам или мужьям, совершеннолетним детям (которые имеют статус лица с инвалидностью) погибших участников АТО-киевлян и участников АТО, находящихся в плену или пропавших без вести. Теперь сумма ежемесячного пособия будет составлять 4 914 грн.

Мэр также напомнил, что город ввел механизм денежной компенсации за земельные участки, которые по закону имеют право получить ветераны АТО. В частности, в этом году выплатили компенсацию за земельные участки 14 членам семей погибших участников АТО на сумму 10 миллионов гривен.

«Мы понимаем, что никакие деньги, земельные участки или социальные гарантии не смогут вернуть семьям погибших отцов, мужей, сыновей и дочерей. Однако помнить их подвиг - это обязанность каждого украинца. Ведь именно нашим героям мы обязаны мирной жизнью в украинских городах и селах. Я благодарен матерям, которые воспитали своих детей патриотами нашей земли. Женам, которые мужественно выдержали потерю, сами воспитывают детей и поддерживают и помогают другим семьям. Низкий вам за это поклон!» - отметил Виталий Кличко.

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