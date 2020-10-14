Великобритания может продолжить срок переговоров с ЕС по поводу торговых отношений

Борис Джонсон установил дедлайн до 15 октября.

Великобритания может продолжить срок переговоров с ЕС по поводу торговых отношений
Фото: pixabay.org

Великобритания продолжит переговоры с Европейским Союзом по поводу торговых отношений и после 15 октября – дедлайна, который на переговоры отвел британский премьер Борис Джонсон.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на близких к переговорам лиц.

Джонсон должен принять решение о прекращении переговоров после встречи лидеров ЕС в четверг и пятницу на саммите.

Переговорный процесс активизировался в последние дни: Британия высмеивает ЕС за позицию по рыболовству, а Евросоюз призывает Соединенное Королевство уступить свои позиции в других отраслях, в частности, субсидиях для бизнеса.

Переговоры зашли в тупик, Джонсон будет обсуждать ситуацию с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Ранее Джонсон обещал, что откажется от переговоров, если к саммиту ЕС 15 октября не будет существенного прогресса.

Напомним, что в конце сентября Палата общин парламента Великобритании окончательно поддержала законопроект о внутреннем рынке, который противоречит части соглашения о Brexit.

В начале сентября главный переговорщик Великобритании по Brexit Дэвид Фрост заявил, что правительство "не боится" выйти из переговоров по Brexit без торгового соглашения.

В январе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал законопроект о выходе страны из Европейского Союза.Решение о выходе из Европейского Союза Великобритания приняла на референдуме в 2016 году. За выход из ЕС проголосовали 51,9% избирателей при явке более 72%. Всего в референдуме приняли участие более 33,5 млн человек.



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