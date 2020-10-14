Великобритания может продолжить срок переговоров с ЕС по поводу торговых отношений

Великобритания продолжит переговоры с Европейским Союзом по поводу торговых отношений и после 15 октября – дедлайна, который на переговоры отвел британский премьер Борис Джонсон.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на близких к переговорам лиц.

Джонсон должен принять решение о прекращении переговоров после встречи лидеров ЕС в четверг и пятницу на саммите.

Переговорный процесс активизировался в последние дни: Британия высмеивает ЕС за позицию по рыболовству, а Евросоюз призывает Соединенное Королевство уступить свои позиции в других отраслях, в частности, субсидиях для бизнеса.

Переговоры зашли в тупик, Джонсон будет обсуждать ситуацию с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Ранее Джонсон обещал, что откажется от переговоров, если к саммиту ЕС 15 октября не будет существенного прогресса.

Напомним, что в конце сентября Палата общин парламента Великобритании окончательно поддержала законопроект о внутреннем рынке, который противоречит части соглашения о Brexit.

В начале сентября главный переговорщик Великобритании по Brexit Дэвид Фрост заявил, что правительство "не боится" выйти из переговоров по Brexit без торгового соглашения.