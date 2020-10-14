Зеленский прибыл в зону ООС и поздравил военных с Днем защитников Украины

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в зону проведения Операции Объединенных сил на Донбассе, где посетил Центр морских операций.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

"Хочу вас поблагодарить от всех украинцев за наши жизни, за наш покой, за то, что защищаете Украину, нашу независимость, наш суверенитет", - обратился к военным Зеленский.

Президент вручил военнослужащим подарки. Военные пригласили президента посетить их тренировочную базу.

"В любой день мы готовы поддержать ребят. Если чего-то не хватает, если что не так - говорите. Правда - всегда самое ценное", - заверил президент.

Напомним, что сегодня по случаю Дня защитников Украины состоялись торжества возле Мариинского дворца. В рамках мероприятий состоялось принятие торжественной клятвы лицеистами Киевского военного лицея имени Ивана Богуна и присвоение почетных наименований боевым военным частям.