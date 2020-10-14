Тимошенко: обязательное страхование повысит престиж медицинской отрасли

По мнению политика, охрана здоровья и образование должны стать приоритетными отраслями в бюджете на следующий год.

Введение в Украине обязательного медицинского страхования может поднять престиж медицинской отрасли и доступ к системе здравоохранения. Об этом заявила председатель партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко во время встречи с работниками и руководством реабилитационного центра Полтавской центральной районной больницы.

«Учитывая сегодняшнее состояние экономики и бюджета, только обязательное медицинское страхование способно предоставить надлежащий уровень финансирования медицины. Нельзя бездействовать, надо настойчиво предлагать изменение реформы здравоохранения», - подчеркнула Юлия Тимошенко.

В то же время она напомнила об обещанных президентом и правительством 300% доплаты медикам, которые лечат людей от ковид и должны получить их гарантировано.

«Но есть проблема, потому что сегодня почасово считают, сколько медик находился с больным ковид, и от этого начисляют проценты. Если медицинский персонал, врачи контактируют с больными, то гарантированно должно быть 300% доплаты к месячному окладу. Важно, чтобы доплаты получали и медики, работающие в больницах, где есть инфекционные отделения с больными ковид, ведь они так или иначе сталкиваются с ними. Так же не нужно разделять на ковидные и не ковидные бригады скорой помощи, а всех нормально обеспечивать надбавками в 300% », - отметила лидер партии.

Юлия Тимошенко считает, что в бюджете на следующий год приоритетными должны быть признаны, прежде всего, здравоохранение и образование.

«Мы будем добиваться, чтобы на следующий бюджетный год власть изменила приоритеты, чтобы не тянули из бюджета деньги на непонятные вещи, например, такие, как иностранные наблюдательные советы в наших государственных корпорациях, а чтобы приоритетами наконец были признаны образование и здравоохранение. Это единственные правильные приоритеты, которые нужно выставить в государственном бюджете на 2021. Мы будем серьезно стоять на этой позиции», - заверила Юлия Тимошенко.

Как сообщалось ранее, депутаты «Батькивщины» зарегистрировали в парламенте законопроект № 3464 о всеобщем обязательном медицинском страховании.