Китай требует не использовать слово "Чингисхан" на выставке Чингисхана во Франции
Музей решил отсрочить открытие экспозиции.
Во Франции музей отложил выставку, посвященную монгольскому императору Чингисхану, ссылаясь на вмешательство правительства КНР и его попытку переписать историю.
Музей истории Шато де герцогов Бретонских в городе Нант сообщил об отсрочке экспозиции. Директор музея объяснил это решение "научными и этическими ценностями", пишет The Guardian.
Отмечается, что Китай требует убрать употребление в рамках выставки слов "Чингисхан", "империя", "монгол". Он также требует контроля над содержанием брошюр и карт выставки.
Спор состоялся на фоне усиления китайским правительством дискриминации этнических монголов, проживающих в северной провинции Внутренняя Монголия.
Экспозиция была запланирована совместно с Музеем Внутренней Монголии в Хух-Хото, Китай. Однако Нантский музей заявил о напряженной ситуации, когда Китайское бюро культурного наследия начало требовать от музея изменений в плане, включая "элементы предвзятого переписывания монгольской культуры в пользу новой национальной истории".
Напомним, что Китай и Монголия воевали на протяжении многих столетий. Великая китайская стена была построена именно для обороны от монголов. Монголия начала наступление на территорию Китая во времена правления Чингисхана.
Столетия территориальных споров закончились провозглашением Монгольской народной республики в 1924 году. Дипломатические отношения между ней и Китаем были установлены в 1949 году. В этом году на территории КНР был создан автономный район Внутренняя Монголия. Он охватывает 12% территории Китая.