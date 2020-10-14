Китай требует не использовать слово "Чингисхан" на выставке Чингисхана во Франции

Во Франции музей отложил выставку, посвященную монгольскому императору Чингисхану, ссылаясь на вмешательство правительства КНР и его попытку переписать историю.

Музей истории Шато де герцогов Бретонских в городе Нант сообщил об отсрочке экспозиции. Директор музея объяснил это решение "научными и этическими ценностями", пишет The Guardian.

Отмечается, что Китай требует убрать употребление в рамках выставки слов "Чингисхан", "империя", "монгол". Он также требует контроля над содержанием брошюр и карт выставки.

Спор состоялся на фоне усиления китайским правительством дискриминации этнических монголов, проживающих в северной провинции Внутренняя Монголия.

Экспозиция была запланирована совместно с Музеем Внутренней Монголии в Хух-Хото, Китай . Однако Нантский музей заявил о напряженной ситуации, когда Китайское бюро культурного наследия начало требовать от музея изменений в плане, включая "элементы предвзятого переписывания монгольской культуры в пользу новой национальной истории".

Напомним, что Китай и Монголия воевали на протяжении многих столетий. Великая китайская стена была построена именно для обороны от монголов. Монголия начала наступление на территорию Китая во времена правления Чингисхана.