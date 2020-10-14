ЕС согласовал санкции в отношении шести лиц и одной компании из-за отравления Навального, РФ обещает зеркальный ответ

Санкции согласовали на заседании послов в Брюсселе. Отмечается, что замораживание активов и запрет на путешествия должны утвердить письменной процедурой и ввести в ближайшие дни.
РоSSийский министр иностранных дел Сергей Лавров уже пообещал, что РФ будет принимать зеркальные меры в ответ на санкции.
Напомним, что 20 августа роSSийский оппозиционер Навальный с самолета попал в реанимацию в Омске с предварительным диагнозом "токсическое отравление". Навальный не очнулся и впал в кому. Два дня РФ не давала разрешения на его переведение за границу на лечение, а 22 августа он все же был транспортирован в Германию. Перед этим роSSийские врачи назвали "основной рабочий диагноз" Навального и заявили, что отравления не было.
Специалисты клиники Charite уверены, что Навальный был отравлен. В Кремле же заявили, что немецкие врачи "поторопились с выводами", и отказались начать уголовное расследование.
Однако немецкие врачи запросили в Болгарии данные об отравлении Емельяна Гебрева, который был отравлен агентами роSSийского ГРУ. Они предположили, что Навального могли отравить тем же веществом, что и болгарского бизнесмена.
Результаты анализов, проведенных Институтом фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии подтвердили, что Навального отравили новым более смертоносным видом боевого нервно-паралитического вещества "Новичок".
США предупредили РоSSию о жестких санкциях, если докажут причастность власти к отравлению Навального. Европарламент призвал остановить "Северный Поток-2" и ввести санкции против РФ. "Политические убийства и отравления в РоSSии являются системными инструментами режима, намеренно нацеленными на оппозицию", - говорится в резолюции ЕС.
Президент Владимир Зеленский считает, что Украина может присоединиться к санкциям против РоSSийской Федерации за отравление оппозиционного политика Алексея Навального.