ЕС согласовал санкции в отношении шести лиц и одной компании из-за отравления Навального, РФ обещает зеркальный ответ

Идет речь о запрете на путешествия и замораживании активов.

Фото: navalny.com

Европейский Союз согласовал применение санкций в отношении шести лиц и одной роSSийской компании из-за отравления оппозиционера Алексея Навального.

Об этом со ссылкой на анонимные источники в дипломатических кругах пишет агенство dpa. Аналогичную информацию подтвердил журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

По его данным, официально о санкциях объявят завтра.

Eu ambassadors have given green light to sanction 6 people & 1 entity responsible for the poisoning of #Navalny . Should be published in the eu official journal tomorrow. #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 14, 2020

Санкции согласовали на заседании послов в Брюсселе. Отмечается, что замораживание активов и запрет на путешествия должны утвердить письменной процедурой и ввести в ближайшие дни.

РоSSийский министр иностранных дел Сергей Лавров уже пообещал, что РФ будет принимать зеркальные меры в ответ на санкции.

Напомним, что 20 августа роSSийский оппозиционер Навальный с самолета попал в реанимацию в Омске с предварительным диагнозом "токсическое отравление". Навальный не очнулся и впал в кому. Два дня РФ не давала разрешения на его переведение за границу на лечение, а 22 августа он все же был транспортирован в Германию. Перед этим роSSийские врачи назвали "основной рабочий диагноз" Навального и заявили, что отравления не было.

Специалисты клиники Charite уверены, что Навальный был отравлен. В Кремле же заявили, что немецкие врачи "поторопились с выводами", и отказались начать уголовное расследование.

Однако немецкие врачи запросили в Болгарии данные об отравлении Емельяна Гебрева, который был отравлен агентами роSSийского ГРУ. Они предположили, что Навального могли отравить тем же веществом, что и болгарского бизнесмена.

Результаты анализов, проведенных Институтом фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии подтвердили, что Навального отравили новым более смертоносным видом боевого нервно-паралитического вещества "Новичок".

США предупредили РоSSию о жестких санкциях, если докажут причастность власти к отравлению Навального. Европарламент призвал остановить "Северный Поток-2" и ввести санкции против РФ . "Политические убийства и отравления в РоSSии являются системными инструментами режима, намеренно нацеленными на оппозицию", - говорится в резолюции ЕС .

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина может присоединиться к санкциям против РоSSийской Федерации за отравление оппозиционного политика Алексея Навального.