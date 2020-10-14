Разумков: дополнительные средства на "опрос Зеленского" не предвидятся

"Законов не было принято, которые позволяли бы проводить это именно Центральной избирательной комиссии".

Выделение дополнительных средств на проведение анонсированного президентом Владимиром Зеленским опроса в день местных выборов не предвидится.

Об этом сообщил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, пишет "Интерфакс-Украина".

"По состоянию на сегодня, насколько я помню, дополнительные средства для проведения каких-либо опросов не предвидятся. Законов не было принято, позволяющих проводить это именно Центральной избирательной комиссии", - сообщил он.

Разумков добавил, что процесс опроса может проходить за пределами избирательного участка.

"Если мы говорим о средствах государственного бюджета и изменениях в госбюджет, такие вопросы не выносились. На сегодня инициатив, которые были бы зарегистрированы в качестве изменений в главный бюджет нет, поэтому я думаю, что это будут какие-то другие пути решения вопроса для его финансирования ", - добавил спикер парламента.

Назвать эти пути Разумков не смог.

Напомним, о том, что 25 октября возле избирательных участков проведут опрос украинцев, Зеленский рассказал 13 октября. Он заявил, что в опросе будет пять "важных вопросов", но каких именно - не сказал.

Впоследствии член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко добавил, что этот опрос будет добровольным, его будут проводить возле участков волонтеры.

Первый вопрос из опроса озвучат 14 октября, остальные четыре - по одному каждый следующий день.

В Комитете избирателей Украины сообщили, что проведение всенародного опроса в день голосования не предусмотрено Избирательным кодексом Украины.

В Офисе президента сообщили, что анонсированный президентом опрос в день выборов не будет иметь прямых юридических последствий.