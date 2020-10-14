Умер военный, который поджег себя на Майданеі

Он находился в коме и имел ожоги 3-й степени.

Николай Микитенко
Фото: Facebook Відсіч
Николай Микитенко

Умер военный, участник Операции Объединенных сил Николай Микитенко, который в ночь на воскресенье поджог себя на Майдане Независимости.

О его смерти сообщила дочь Юлия Микитенко.

На своей странице в Facebook она опубликовала совместное фото и стихотворение Василия Стуса "Як добре те, що смерті не боюсь я".

Николай Микитенко с дочерью
Фото: Юлия Микитенко Facebook
Николай Микитенко с дочерью

О смерти военного также сообщили на странице ОО "Відсіч".

"С грустью сообщаем, что сегодня перестало биться сердце нашего защитника Николая Микитенко. Выражаем искренние соболезнования его дочери, сыну, семье, друзьям. Покойся с миром, воин!", - говорится в сообщении.

Напомним, что в ночь на 11 октября Микитенко совершил самосожжение в центре столицы. Он получил ожоги третьей степени и впал в кому. Дочь погибшего сообщила, что мотивы поступка были политическими: "Несогласие с действиями власти, а именно разведение войск на линии разграничения и ползучая оккупация РоSSии. Он был абсолютно при трезвой памяти и четко осознавал, что делает. Не пытался себя потушить. Потушить пыталась молодежь, которая подбежала. В фонтане на Майдане".

На странице Микитенко в Facebook есть несколько сообщений, в которых он говорил о несогласии с политикой действующей власти и самосожжении.

В 2014 году Микитенко участвовал в боях под Славянском в составе добровольческого батальона Национальной гвардии Украины им. Сергея Кульчицкого.

Был ранен во время эвакуации сбитого вертолета на г. Карачун, имеет группу инвалидности. После лечения служил в различных боевых подразделениях в зоне ООС.



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