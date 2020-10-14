Зеленский заявил, что Украина делает все, чтобы быть равноправным членом ЕС

"Я хочу, чтобы Украину приглашали в ЕС. Мы хотим быть за этим столом переговоров и ценностей на одинаковом уровне и с одинаковым статусом".

Фото: Офис президента Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина делает все, чтобы стать равноправным членом Евросоюза .

Об этом глава государства заявил в совместном с президентом Польши Анджеем Дудой интервью, говорится в сообщении на сайте Офиса президента.

"Для меня самое главное, чтобы Украина не только была членом ЕС . Для меня важно, чтобы Украина была равноправным членом. Я хочу, чтобы Украину приглашали в ЕС . Мы хотим быть за этим столом переговоров и ценностей на одинаковом уровне и с одинаковым статусом", - отметил Зеленский.

Он поблагодарил президента Польши за поддержку Украины, ее суверенитета и территориальной целостности вместе с другими странами ЕС .

Президент Украины подчеркнул, что для членства в Евросоюзе страны, стремящиеся к нему присоединиться, должны выполнить немало условий.

"Политики - и украинские, и европейские - говорят, что путь в ЕС - это путь с двусторонним движением, друг другу навстречу. Но никто не говорит, что на этом пути много полос: многое должна сделать страна, чтобы стать членом ЕС . Это и независимая антикоррупционная политика, и привлекательный инвестиционный климат, и, кстати, инфраструктура, которую мы активно строим", - отметил он.

Напомним, что в сентябре Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет полной интеграции в Европейский Союз.