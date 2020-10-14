Фото: скріншот

Президент Владимир Зеленский поздравил с Днем защитников Украины.Торжества прошли в Киеве возле Мариинского дворца.

Трансляция события велась на странице Офиса президента в Facebook.

"Сегодня для каждого украинца важный и действительно великий день - День защитника Украины. День отважных и несокрушимых, день мужественных и непобедимых. День тех, благодаря кому мы находимся на своей земле, под своими флагами, в своей свободной и независимой Украине", - провозгласил Зеленский.

Он отметил, что война с Россией принесла Украине колоссальные потери, самые болезненные из которых - жизни лучших сыновей и дочерей Украины.

Зеленский призвал благодарить защитников каждый день, а не только в праздник.

"Пусть никого не вводит в заблуждение название этого дня - это не только мужской праздник. Среди наших воинов много отважных и сильных женщин и девушек, которые наравне с мужчинами могут выполнять свой непростой долг", - добавил президент.

Фото: скріншот

В рамках мероприятия состоялось принятие торжественной клятвы лицеистами Киевского военного лицея имени Ивана Богуна и присвоение почетных наименований боевым военным частям.

Напомним, что День защитника Украины отмечается ежегодно 14 октября, в день святой Покровы Пресвятой Богородицы. С 2015 года является государственным праздником и нерабочим днем.