Порошенко предложил создать в каждом регионе местные фонды противодействия коронавирусу

Политик представил собственный план неотложных шагов.

Порошенко предложил создать в каждом регионе местные фонды противодействия коронавирусу
Фото: qha.com.ua

Экс-президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, который переболел ковидом, заявил о полной потере контроля над распространением и борьбой с коронавирусом. Об этом он рассказал в видеообращении.

«Государство, по данным Счетной палаты, не закупило ни одного аппарата искусственной вентиляции легких. В больницах мало лекарств, тестов, пульсоксиметров. Острый дефицит медицинского кислорода. Коечный фонд заполнен на 70%, и многие города на пороге острого дефицита койкомест. Пациенты как минимум 80 процентов расходов платят из собственного кармана. А представьте себе семейного врача, которому некуда положить опасно больного пациента. Водителя скорой, который часами стоит в очереди в приемное отделение», - отметил экс-президент.

По его словам, врачи на грани истощения, вопрос их страхования не решен, со средствами защиты также есть проблемы. Из-за этого, по словам Порошенко, он решил обнародовать свой план преодоления эпидемии коронавируса, первым пунктом в котором стоит обеспечение медицинских работников средствами защиты и выплата им 300% -х доплат.

Кроме того, по мнению Порошенко, нужен план действий, рассчитанный на 2021 год с четкими эпидемиологическими мероприятиями без прекращения экономической активности. Также он предлагает сделать тестирование доступным по цене (учителей и медиков тестировать бесплатно), запустить отечественные линии производства средств защиты, вернуть в Фонд борьбы с коронавирусом средства, которые были потрачены не по назначению.

В то же время, считает политик, в каждом регионе должны быть созданы локальные фонды противодействия коронавирусу.

"Реформа децентрализации дала значительный финансовый ресурс на места, особенно - мэрам Киева, областных центров и других крупных городов. Бюджет был увеличен в разы. На них тоже лежит ответственность за здоровье и безопасность граждан. Настал момент жестко спрашивать и с них, а не валить все только на Зеленского», - резюмировал Петр Порошенко.

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