Война Армении и Азербайджана: в Иране упал беспилотник одной из стран

Ведется расследование, которое должно пролить свет, какой из стран принадлежит летательный аппарат - Азербайджану или Армении.

Война Армении и Азербайджана: в Иране упал беспилотник одной из стран
Фото: en.irna.ir

На севере Ирана в провинции Ардебиль, что у границы с Азербайджаном, 13 октября упал боевой беспилотник.

Об этом сообщает IRNA.

Заместитель губернатора провинции Ардебиль Бехруз Неда подтвердил инцидент. По его словам, авария не нанесла вреда. Ведется расследование, которое должно пролить свет, какой из стран принадлежит летательный аппарат - Азербайджану или Армении.

Спор по Нагорному Карабаху начался в 1988 году и привел к военному конфликту в 1992 году.

Напомним,стороны договорились о прекращении огня по итогам переговоров в Москве 10 октября. Переговоры продолжались 10 часов. В результате стороны сошлись на четырех пунктах. В частности, перемирие должно было начаться в 12:00 в субботу, 10 октября. Впрочем, оно было сорвано. В этом Армения и Азербайджан обвинили друг друга.

По данным ООН, с начала возобновления активных боевых действий 27 сентября в Нагорном Карабахе и на прилегающих территориях погибли более 50 гражданских лиц.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
И.о. министра образования призвал на две недели перейти на дистанционное обучение по всей странеИ.о. министра образования призвал на две недели перейти на дистанционное обучение по всей стране
Азербайджан обвинил Грецию в подготовке боевиков для участия нагорно-карабахском конфликтеАзербайджан обвинил Грецию в подготовке боевиков для участия нагорно-карабахском конфликте
Вакцинация от COVID-19 будет бесплатной для канадцев, - ТрюдоВакцинация от COVID-19 будет бесплатной для канадцев, - Трюдо
"Европейская солидарность" заявила о блокировании "Приватбанком" средств на ведение избирательной кампании"Европейская солидарность" заявила о блокировании "Приватбанком" средств на ведение избирательной кампании
Одесский судья Павел Меденцев заочно получил девять летОдесский судья Павел Меденцев заочно получил девять лет
Блок рекламы


Похожие новости
МИД Норвегии обвинил РоSSию в хакерской атаке на парламент страныМИД Норвегии обвинил РоSSию в хакерской атаке на парламент страны
Главу Харьковского окружного админсуда, которая попалась на передаче взятки, отстранили от правосудияГлаву Харьковского окружного админсуда, которая попалась на передаче взятки, отстранили от правосудия
У Геннадия Кернеса назвали заказчика распространения фейков о якобы ухудшении здоровья мэраУ Геннадия Кернеса назвали заказчика распространения фейков о якобы ухудшении здоровья мэра
Тимошенко: только люди имеют право определять судьбу украинской земли и дальнейший курс страныТимошенко: только люди имеют право определять судьбу украинской земли и дальнейший курс страны
И.о. министра образования призвал на две недели перейти на дистанционное обучение по всей странеИ.о. министра образования призвал на две недели перейти на дистанционное обучение по всей стране
Ермак анонсировал встречу советников глав стран "нормандского формата" на следующей неделеЕрмак анонсировал встречу советников глав стран "нормандского формата" на следующей неделе
Посольство Азербайджана в Украине обратилось к главе Верховной Рады Дмитрию РазумковуПосольство Азербайджана в Украине обратилось к главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову
Украина и Великобритания подписали Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерствеУкраина и Великобритания подписали Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве
Зеленский обсудил с Джонсоном ситуацию с вакциной от COVID-19 и товарооборот между странамиЗеленский обсудил с Джонсоном ситуацию с вакциной от COVID-19 и товарооборот между странами
Совбез Кыргызстана заявил об исчезновении президента и премьера страны и решил закрыть границуСовбез Кыргызстана заявил об исчезновении президента и премьера страны и решил закрыть границу
Последние новости
Подгружаем последние новости