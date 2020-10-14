Война Армении и Азербайджана: в Иране упал беспилотник одной из стран

Ведется расследование, которое должно пролить свет, какой из стран принадлежит летательный аппарат - Азербайджану или Армении.

На севере Ирана в провинции Ардебиль, что у границы с Азербайджаном, 13 октября упал боевой беспилотник.

Об этом сообщает IRNA.

Заместитель губернатора провинции Ардебиль Бехруз Неда подтвердил инцидент. По его словам, авария не нанесла вреда. Ведется расследование, которое должно пролить свет, какой из стран принадлежит летательный аппарат - Азербайджану или Армении.

Спор по Нагорному Карабаху начался в 1988 году и привел к военному конфликту в 1992 году.

Напомним,стороны договорились о прекращении огня по итогам переговоров в Москве 10 октября. Переговоры продолжались 10 часов. В результате стороны сошлись на четырех пунктах. В частности, перемирие должно было начаться в 12:00 в субботу, 10 октября. Впрочем, оно было сорвано. В этом Армения и Азербайджан обвинили друг друга.