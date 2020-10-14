Зеленский раскрыл детали разговора с представителями британской разведки

Во время встречи президента Владимира Зеленского с представителями Секретной службы разведки Великобритании, проведенной в рамках его визита в Соединенное Королевство, обсуждалась проблема дезинформации и фейковых новостей.

Об этом говорится в сообщении

на сайте главы государства.

По информации ОП, среди тем, которые поднимались во время встречи, было противодействие дезинформации и фейковым новостям.

"Они сказали, что у нас большая проблема с тем, что СМИ финансируются не только украинцами. Что в Украине, к сожалению, многие из тех телеканалов, которые мы с вами знаем, финансируются различными группами", - сказал Зеленский.

Президент также отрицал, что во время встречи поднимались вопросы утечки информации через окружение президента.

"Из всего объема вопросов из нашей долгой двухчасовой встречи большинство составляла информация о помощи и защите нашего суверенитета и территориальной целостности. Детали я не могу распространять", - отметил президент.

Он отметил, что состав участников этой встречи был иной, нежели тот, который был обнародован СМИ .

Зеленский также посоветовал украинским СМИ "тщательно проверять информацию, которую они публикуют".

Ранее издание ZN.ua со ссылкой на собственные источники сообщило, что президент Владимир Зеленский во время своего визита в Лондон имел закрытую встречу с новым главой Секретной разведывательной службы МИД Великобритании Ричардом Муром. На ней, среди прочего, речь шла об окружении украинского президента. Во встрече, кроме Зеленского, участвовал глава СБУ Иван Баканов, но отсутствовали представители Офиса президента. По данным собеседников издания, "закрытость встречи была продиктована именно обсуждением персон из окружения Владимира Зеленского: британцы видят, как "вытекает "информация из Украины".