ЦИК уволила весь состав Одесской городской ТИК за нарушения законодательства

ЦИК обратилась к Нацполиции для проведения проверки всех обстоятельств и принятия мер реагирования.

ЦИК уволила весь состав Одесской городской ТИК за нарушения законодательства
Фото: Макс Требухов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) установила факт систематического нарушения Одесской городской территориальной избирательной комиссией законодательства и досрочно прекратила полномочия всего ее состава.

Об этом сообщает

Отдел взаимодействия со СМИ секретариата ЦИК.

Отмечается, что при рассмотрении жалобы одной из одесских партий ЦИК установила факты нарушения в деятельности Одесской городской ТИК. В связи с этим ЦИК по собственной инициативе рассмотрела отдельные вопросы ее деятельности. В частности, было установлено, что, принимая постановление от 11 октября 2020 года №159 и 160 о регистрации кандидатов в депутаты Одесского городского совета, выдвинутых Одесской городской организацией политической партии "Блок Дмитрия Голубова", и о регистрации кандидата на должность городского головы, выдвинутого указанной организацией, а также постановление №155 о регистрации кандидатов в депутаты Одесского городского совета, выдвинутых Одесской областной организацией Политической партии "НАШ КРАЙ", Одесская городская ТИК приняла решение вопреки решениям судов, вступивших в законную силу.

"Таким образом указанная комиссия превысила свои полномочия повторно, вопреки уже установленным судом обстоятельствам и фактам, дав оценку документам, представленным для регистрации кандидатов в депутаты Одесского городского совета и кандидата на должность городского головы, выдвинутых указанной местной организацией политической партии", - говорится в сообщении.

"ЦИК отменила вышеуказанные постановления Одесской городской ТИК, установила факт систематического нарушения этой избирательной комиссией законодательства и досрочно прекратила полномочия всего ее состава", - говорится в сообщении ЦИК.

ЦИК разрешила партиям не позднее 17 часов 14 октября 2020 года подать в комиссию кандидатуры новых членов Одесской городской ТИК для включения в ее состав.

Новый состав Одесского городского ТИК должен привести свою деятельность и решения в соответствие с требованиями избирательного законодательства и с учетом решений судов, вступивших в законную силу. А также безотлагательно принять необходимые меры по обеспечению надлежащей организации подготовки и проведения местных выборов.

ЦИК также обратилась к Нацполиции для проведения проверки изложенных в постановлении комиссии обстоятельств и принятия мер реагирования.

Напомним, Центральная избирательная комиссия утвердила порядок голосования на местных выборах больными коронавирусом и людьми с симптомами ОРВИ.

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