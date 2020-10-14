Украина предложила новую платформу безопасности для противодействия РФ

По мнению замглавы МИД, "Восточное партнерство" должно носить стратегический характер.

Украина предложила новую платформу безопасности для противодействия РФ
Фото: Макс Требухов

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин на заседании старших должностных лиц “Восточного партнерства” (Украина, Грузия, Молдова, Беларусь, Азербайджан, Армения) 13 октября предложил новую платформу безопасности для противодействия РоSSии.

Об этом он сообщил

в Facebook.

По словам Енина, заседание проходило в онлайн-формате.

"Привлек внимание участников, что текущие конфликты и гибридные угрозы со стороны РоSSии требуют создания в рамках "Восточного партнерства" новой платформы безопасности, основанной на соблюдении суверенитета и территориальной целостности государств-партнеров", - сообщил заместитель главы МИД.

По его мнению, "Восточное партнерство" должно носить стратегический характер и задавать амбициозные цели для проведения реформ в государствах-партнерах. Это будет способствовать движению Украины на сближение с ЕС.

Напомним, 18 июня президент Владимир Зеленский и другие лидеры стран "Восточного партнерства" провели видеоконференцию с руководством Евросоюза. Президент отметил, что Восточное партнерство полезно для Украины, если приближает ее к членству в Евросоюзе.

Саммит инициативы Европейского Союза "Восточное партнерство" состоится в марте 2021 года.

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