МИД Норвегии обвинил РоSSию в хакерской атаке на парламент страны

По словам главы МИД Норвегии Ине Эриксен Сьорейде, службы безопасности и разведки пока расследуют инцидент.

МИД Норвегии обвинил РоSSию в хакерской атаке на парламент страны

МИД Норвегии заявляет, что за хакерской атакой на парламент страны в августе стоит РоSSия. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление главы МИД Норвегии Ине Эриксен Сьорейде.

Основываясь на информации, доступной правительству, наша оценка такова - РоSSия стоит за этой операцией ... Всем компаниям необходимо следовать рекомендациям Управления национальной безопасности по паролям и основным принципам этого ведомства для безопасности информационно-коммуникационных технологий", - говорится в заявлении главы МИД Норвегии.

По словам Ине Эриксен Сьорейде, службы безопасности и разведки пока расследуют инцидент.

Напомним, в 2017 году спецслужбы Норвегии заявили о хакерской атаке на 9 аккаунтов электронной почты их сети. Утечек секретной информации не было. Взлом тогда связали с роSSийской разведкой.

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