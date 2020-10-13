Руководительницей Госпродпотребслужбы назначена Владислава Магалецкая

На внеочередном заседании 13 октября Кабинет министров принял ряд кадровых решений.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

В частности, Владислава Магалецкая назначена на должность главы Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей вместо уволенного в октябре 2019-го Владимира Лапы.

Владислава Магалецкая в 2014-2016 гг. была заместителем министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам европейской интеграции.

Кроме того, Кабмин сменил руководителя Аппарата премьер-министра. Вместо Татьяны Кривенко обязанности руководителя будет временно исполнять Олег Губанов.

Также правительство согласовало назначение Виктории Луценко и.о. директора ГП "Артемсоль".

Напомним, в сентябре Кабинет министров Украины повторно выдал распоряжение о назначении главы Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей без проведения конкурса.