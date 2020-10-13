В НСЗУ рассказали об изменениях в первичной медицинской помощи в 2021 году

За одного пациента семейным врачам будут платить больше.

В НСЗУ рассказали об изменениях в первичной медицинской помощи в 2021 году
Фото: Макс Левин

В Национальной службе здоровья рассказали, как планируют развивать первичное звено медицинской помощи в течение 2021 года.

Как отмечалось на брифинге 13 октября, для развития и укрепления первичного звена медицинской помощи в 2021 году предлагается:

  • Увеличить базовую капитационную ставку за обслуживание одного пациента, с которым подписана декларация, до 710 грн. По-прежнему сохраняются коэффициенты за возраст пациента и статус горного населенного пункта.
  • Ввести новый пакет медицинских услуг для лечения туберкулеза на уровне ПМП. Только по собственному желанию заведения первички смогут подписать договор на оказание помощи больным туберкулезом. Как только пациент перестанет выделять бактерию туберкулеза, он сможет лечиться под наблюдением своего семейного врача. Семейный врач будет контролировать прием лекарств и результативность лечения. Врач первички для ведения пациента с туберкулезом должен пройти соответствующее обучение.
  • Ввести индикаторы качества. В частности, НСЗУ планирует ввести от 2,5% до 5% доплаты заведениям за выполнение условий договора. Это дополнительные средства, которые заведение может получить к капитационной ставке. Однако если заведения не достигнут поставленных индикаторов качества, штрафовать их не будут.

Перечень индикаторов качества, за которые заведение сможет получить доплату, сейчас финализируется, отмечают в НСЗУ. Такими коэффициентами могут быть:

- регулярный мониторинг состояния пациентов с риском сердечно-сосудистых заболеваний и получения ими лекарств по программе «Доступные лекарства».

- достижение необходимого уровня вакцинации детей согласно календарю прививок.

- предотвращение ургентных госпитализаций пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, находящихся под наблюдением семейного врача.

Ранее сообщалось, что НСЗУ заключила более 500 контрактов с частными больницами и врачами-ФЛП.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
И.о. министра образования призвал на две недели перейти на дистанционное обучение по всей странеИ.о. министра образования призвал на две недели перейти на дистанционное обучение по всей стране
Азербайджан обвинил Грецию в подготовке боевиков для участия нагорно-карабахском конфликтеАзербайджан обвинил Грецию в подготовке боевиков для участия нагорно-карабахском конфликте
Вакцинация от COVID-19 будет бесплатной для канадцев, - ТрюдоВакцинация от COVID-19 будет бесплатной для канадцев, - Трюдо
"Европейская солидарность" заявила о блокировании "Приватбанком" средств на ведение избирательной кампании"Европейская солидарность" заявила о блокировании "Приватбанком" средств на ведение избирательной кампании
ЦИК Кыгрызстана признал выборы недействительнымиЦИК Кыгрызстана признал выборы недействительными
Блок рекламы


Похожие новости
Бюджет-2021: в проект депутаты предложили почти 2,5 тыс. поправокБюджет-2021: в проект депутаты предложили почти 2,5 тыс. поправок
В Минюсте рассказали подробности о предлагаемом смягчении люстрацииВ Минюсте рассказали подробности о предлагаемом смягчении люстрации
В МОН рассказали, как будут работать школы и университеты в условиях COVID-19В МОН рассказали, как будут работать школы и университеты в условиях COVID-19
Украина и ЕС подпишут Соглашение об общем авиационном пространстве в 2021 году - ЗеленскийУкраина и ЕС подпишут Соглашение об общем авиационном пространстве в 2021 году - Зеленский
С 2021 года Украина входит в режим "без бумаги", - ЗеленскийС 2021 года Украина входит в режим "без бумаги", - Зеленский
Кравчук анонсировал создание совета выходцев с Донбасса для помощи Контактной группеКравчук анонсировал создание совета выходцев с Донбасса для помощи Контактной группе
МИД хочет провести Крымский саммит в 2021 годуМИД хочет провести Крымский саммит в 2021 году
Нардепы рассказали о секретных лаборатории США на территории УкраиныНардепы рассказали о секретных лаборатории США на территории Украины
Минобразования обнародовало график проведения ВНО-2021Минобразования обнародовало график проведения ВНО-2021
Экс-глава НСЗУ рассказала, сколько врачей уволилось за пять месяцев от старта реформы вторичной медициныЭкс-глава НСЗУ рассказала, сколько врачей уволилось за пять месяцев от старта реформы вторичной медицины
Последние новости
Подгружаем последние новости