В НСЗУ рассказали об изменениях в первичной медицинской помощи в 2021 году

За одного пациента семейным врачам будут платить больше.

В Национальной службе здоровья рассказали, как планируют развивать первичное звено медицинской помощи в течение 2021 года.

Как отмечалось на брифинге 13 октября, для развития и укрепления первичного звена медицинской помощи в 2021 году предлагается:

Увеличить базовую капитационную ставку за обслуживание одного пациента , с которым подписана декларация, до 710 грн. По-прежнему сохраняются коэффициенты за возраст пациента и статус горного населенного пункта.

, с которым подписана декларация, до 710 грн. По-прежнему сохраняются коэффициенты за возраст пациента и статус горного населенного пункта. Ввести новый пакет медицинских услуг для лечения туберкулеза на уровне ПМП . Только по собственному желанию заведения первички смогут подписать договор на оказание помощи больным туберкулезом. Как только пациент перестанет выделять бактерию туберкулеза, он сможет лечиться под наблюдением своего семейного врача. Семейный врач будет контролировать прием лекарств и результативность лечения. Врач первички для ведения пациента с туберкулезом должен пройти соответствующее обучение.

. Только по собственному желанию заведения первички смогут подписать договор на оказание помощи больным туберкулезом. Как только пациент перестанет выделять бактерию туберкулеза, он сможет лечиться под наблюдением своего семейного врача. Семейный врач будет контролировать прием лекарств и результативность лечения. Врач первички для ведения пациента с туберкулезом должен пройти соответствующее обучение. Ввести индикаторы качества. В частности, НСЗУ планирует ввести от 2,5% до 5% доплаты заведениям за выполнение условий договора. Это дополнительные средства, которые заведение может получить к капитационной ставке. Однако если заведения не достигнут поставленных индикаторов качества, штрафовать их не будут.

Перечень индикаторов качества, за которые заведение сможет получить доплату, сейчас финализируется, отмечают в НСЗУ. Такими коэффициентами могут быть:

- регулярный мониторинг состояния пациентов с риском сердечно-сосудистых заболеваний и получения ими лекарств по программе «Доступные лекарства».

- достижение необходимого уровня вакцинации детей согласно календарю прививок.

- предотвращение ургентных госпитализаций пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, находящихся под наблюдением семейного врача.

Ранее сообщалось, что НСЗУ заключила более 500 контрактов с частными больницами и врачами-ФЛП.