Кабмин предлагает уменьшить разрешенное количество людей на массовых собраниях

Адаптивный карантин будет продлен до конца года.

Кабмин предлагает уменьшить разрешенное количество людей на массовых собраниях
Фото: kmu.gov.ua

Во вторник, 13 октября, под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля проходит внеочередное заседание правительства.

В связи с ухудшением ситуации с распространением коронавирусной болезни, правительство предлагает изменить правила разрешенного количества людей для массовых собраний.

Согласно предложению, в зеленой зоне на массовых мероприятиях позволить пребывание не более 50 человек при условии социальной дистанции и масочного режима, в желтой - не более 30, в оранжевой - до 20. В красной массовые мероприятия должны быть запрещены.

Также министру здравоохранения Максиму Степанову поставлена задача увеличить количество тестирований до 50 тысяч в сутки, но мы должны выйти на 75 тысяч в сутки уже в этом году.

По словам премьера, Комиссия по ТЭБ и ЧС поддержала предложение Министерства образования и науки о каникулах с 15 по 30 октября в учреждениях среднего образования. После их завершения возможен перевод на дистанционную форму обучения. Вузам будет предложено перейти на дистанционную форму обучения.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство сегодня продолжит действие адаптивного карантина до конца этого года.

"Это нужный шаг, чтобы гарантировать более безопасную среду для украинцев", - отметил премьер.

Ранее сообщалось, что Минздрав инициирует продление карантина до 31 декабря.

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